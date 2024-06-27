中國10年國債息 跌至22年新低

昨晚離岸人幣跌穿7.3關

昨日人行已有行動阻緩債息下跌，在半年結前資金流動性較緊張時，淨回籠7天期逆回購280億元，結束6日連續淨投放，資金緊張會有助推升市場利率。人行早前已發聲關注市場變化及潛在風險，稱必要時會向市場沽出國債等低風險債券。昨日中國10年期國債孳息率較同期美息低2.04厘，雖未再跌至4月底低位2.44厘，不過仍處於近2005年以來最低水平，拖累5月以來人民幣匯率持續走弱，截至昨晚10時半，離岸人民幣跌穿7.3關口，下跌130點子報7.3015，在岸人民幣跌37點子報7.2666，在岸、離岸價均續創去年11月以來低位。

昨日人民銀行連續6日下調人民幣中間價，創1年以來最長紀錄，較周二貶23點子報7.1248。瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，人行可能釋放貶壓，中間價走弱是清晰信號反映人行近期將推出的政策會影響人民幣貶值，亦與中美貿易風險潛在升溫，預先貶值匯率有關。不過人行擔憂資本外流，貶值會緩慢進行。