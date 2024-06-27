積金易平台正式運作 萬通順利轉移

行政工作轉移後，劉麥嘉軒呼籲參加萬通信託強積金的僱主，應盡快註冊積金易，僱主暫時仍可以支票繳付強積金供款，惟支票須郵寄至積金易或送至積金易服務中心投遞箱。為協助僱員和僱主順利過渡，積金易公司本月中旬已提供全面支援服務，包括接受僱主預約外展服務到公司，舉辦免費培訓課程，協助企業人力資源部門人員熟習操作，當局亦會向強積金中介人提供培訓。

首批將有5家受託人轉移至積金易平台，劉麥嘉軒表示，第二間積金易的中國人壽信託，計劃成員及僱主可由7月12日起註冊，於7月29日起使用積金易處理強積金的行政工作，第三間加入的交通銀行信託，則會在周五（28日）向其計劃成員及僱主發放資訊包。積金局早前公布，當局將按受託人管理資產規模，由小至大逐步遷移，預期明年全部加入。