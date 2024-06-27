OpenAI下月禁中國等API 分析：港料同受影響 或包括新iPhone用戶

內地官方《證券時報》報道，周二凌晨起，中國等部分國家的開發者披露，收到OpenAI的信息稱，其API流量來自OpenAI現時不支援的地區，將於7月9日起禁止相關地區的流量，如果想繼續使用OpenAI服務，就需要在獲支援的地區登入。

根據OpenAI網頁，有關服務已向近190個國家和地區開放，但不包括中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮。如果在這些地方使用，帳戶可能被阻止登入甚至暫停。

多家內地AI龍頭推優惠吸客

業界認為內地不少資金沒那麼充裕的初創公司，都傾向用OpenAI工具訓練其人工智能系統及應用程式，以達到行業標準，甚至基於OpenAI技術，借該大模型的「殼」包裝成自己的產品銷售，但這些方法將變成難以實行，如果核心技術缺乏競爭力，又未能及時找到替代方案，被淘汰風險或大增。

新加坡Dorje AI行政總裁梁忠偉形容，內地大語言模型可能遭到「血洗」，只剩下少數最大規模的參與者，更需要留意其他開放源模型，例如未能進入內地市場的facebook，其母公司Meta（美：META）會否跟隨。

多間內地人工智能科網龍頭隨即提供優惠，吸引受影響開發者「搬家」，例如百度（9888）免費協助遷移、訓練和調整，贈送5000萬個代幣用於旗下文心一言模型等。阿里巴巴（9988）旗下阿里雲亦提供超值的大模型替代方案。

許健生：港或未能用ChatGPT等

WebX產業聯盟創會會長許健生認為，內地人工智能科研人員的算法能力很先進，數據庫亦有大量優質中文內容，但全球主要優質數據，例如大學論文、研究報告等以英文為主，缺乏相關資料或令人工智能模型的完整和質素打折扣，美國制裁亦影響內地算力。

他相信除了內地，香港開發商亦受影響，將不能接觸OpenAI的API。而且新iPhone將由OpenAI提供人工智能服務，意味香港用戶或未能使用ChatGPT等功能。同時可能拖累iPhone大中華銷售，所以需要尋找內地伙伴提供人工智能工具。

（綜合報道）

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