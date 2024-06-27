moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

OpenAI下月禁中國等API 分析：港料同受影響 或包括新iPhone用戶

【明報專訊】推出人工智能平台ChatGPT的OpenAI進一步限制中國用戶，停止讓中國企業用作建構自己的人工智能產品。有分析相信香港都會受影響，包括蘋果公司（美：AAPL）新iPhone手機用戶。OpenAI周二發表聲明稱，正採取更多步驟，禁止來自不支援服務地區的應用程式界面（API）流量。API是不同應用程式、服務或系統之間聯絡、互動、共享資訊與功能的工具，讓應用程式開發者可以整合和使用不同服務、提高效能。

內地官方《證券時報》報道，周二凌晨起，中國等部分國家的開發者披露，收到OpenAI的信息稱，其API流量來自OpenAI現時不支援的地區，將於7月9日起禁止相關地區的流量，如果想繼續使用OpenAI服務，就需要在獲支援的地區登入。

根據OpenAI網頁，有關服務已向近190個國家和地區開放，但不包括中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮。如果在這些地方使用，帳戶可能被阻止登入甚至暫停。

多家內地AI龍頭推優惠吸客

業界認為內地不少資金沒那麼充裕的初創公司，都傾向用OpenAI工具訓練其人工智能系統及應用程式，以達到行業標準，甚至基於OpenAI技術，借該大模型的「殼」包裝成自己的產品銷售，但這些方法將變成難以實行，如果核心技術缺乏競爭力，又未能及時找到替代方案，被淘汰風險或大增。

新加坡Dorje AI行政總裁梁忠偉形容，內地大語言模型可能遭到「血洗」，只剩下少數最大規模的參與者，更需要留意其他開放源模型，例如未能進入內地市場的facebook，其母公司Meta（美：META）會否跟隨。

多間內地人工智能科網龍頭隨即提供優惠，吸引受影響開發者「搬家」，例如百度（9888）免費協助遷移、訓練和調整，贈送5000萬個代幣用於旗下文心一言模型等。阿里巴巴（9988）旗下阿里雲亦提供超值的大模型替代方案。

許健生：港或未能用ChatGPT等

WebX產業聯盟創會會長許健生認為，內地人工智能科研人員的算法能力很先進，數據庫亦有大量優質中文內容，但全球主要優質數據，例如大學論文、研究報告等以英文為主，缺乏相關資料或令人工智能模型的完整和質素打折扣，美國制裁亦影響內地算力。

他相信除了內地，香港開發商亦受影響，將不能接觸OpenAI的API。而且新iPhone將由OpenAI提供人工智能服務，意味香港用戶或未能使用ChatGPT等功能。同時可能拖累iPhone大中華銷售，所以需要尋找內地伙伴提供人工智能工具。

（綜合報道）

[國際金融]