艾睿電子與科技園公司攜手合作 全力協助初創微電子產品落地

「香港科技園公司 x 艾睿電子硬件實驗室創新體驗日」當中，展出產品的初創企業主要利用艾睿電子與科技園公司合作開設的硬件實驗室，得到頂尖設施、專家網絡、技術諮詢，以及從概念構思到製成產品過程的全面支持，最後令創新發明得以推出市場。

科技園 x Arrow助AI導盲腰帶產品化

為視障人士研發智能腰帶GUIDi的初創領航智能（AI Guided），剛於今年美國拉斯維加斯的消費電子展（CES）獲得創新獎。其聯合創辦人及行政總裁陳曉玲博士表示，市面上一直有類似的穿戴式導航產品，但卻沒有視障人士採用，「其實視障人士很依賴聽身邊不同聲音以判定附近的障礙物，惟大部分產品透過語音領航，他們需要集中聽語音指示，因此變相阻礙他們留意其他聲音。而GUIDi配備多個振動馬達，它就像人手輕拍視障人士的腰部，靠觸覺來提供方向引導，確保他們能易於理解又不構成阻礙。」

不過陳博士及團隊要克服重重困難才能將此創新意念轉化成真正產品：「疫情期間經歷過晶片荒下惟有自行設計電路板，但是生產廠家報價需要逾百萬元，對於初創來說，根本不可能投入此筆資金。加上成立公司時的初心，是想幫助香港甚至全球的視障人士，如果生產成本太貴，產品便難以普及。」幸好在科技園公司的牽引下找到艾睿電子，他們不單利用龐大的電子零件銷售網絡，為公司採購價錢合理的晶片，同時有專業團隊就產品的電路板設計給予專業意見。「艾睿電子為我們解決了硬件技術的問題，讓我們可專注優化產品的人工智能及軟件功能。硬件實驗室設於科學園，有任何問題可以立刻獲得幫助，便利初創發展。」

優化電路板設計生產功藝與成本 有機半導體新材料研發落地吸睛

另外，機質科學（OM Sciences）是一間有機半導體生產及其應用開發的港企，聯合創辦人兼行政總裁及首席顧問倪世明教授見證本地過去幾十年電子產品急速發展，但過程出現難以解決廢棄電子產品所產生的重金屬污染問題，因此毅然決定研發有機半導體材料，希望尋求一個替代方案。倪教授表示，「近年科學家研究有機聚合物（Organic Polymers）的生產及應用已有所突破，發現有機物料也能衍生不同電子性質，能取代金屬成為製造半導體零件的材料。我們已成功研發了以不同種類的有機半導體聚合物，並經過特殊的功藝製造出『有機半導體墨水』，將墨水注入特定的打印機即可打印出具有高穩定性傳感器原件，能夠適合應用在溫度、氣體、壓力傳感器上，不論在功耗、靈敏度、反應速率及體積上，均較傳統電子傳感器優勝。」

不過有機半導體是長遠投資，倪教授坦言需要引入更多投資者才能將他們的發明及專利項目產業化。團隊花了不少時間研發硬件，將他們的有機半導體傳感器應用到不同產品。「我們並非開發硬件的專家，舉例說研發一款頭戴式呼吸傳感器時，要將不同晶片及組件結合在細小的裝置上，過程需要解決不少技術問題。艾睿電子的專家助我們設計了兩款電路板，他們像『執藥』般以最低成本搜羅性能最可靠的組件，省卻採購的功夫及時間，而設計此類IoT裝置又需要符合大量規格條件，他們也遠比我們熟悉，並提供了大量專業意見，令我們毋須走太多冤枉路，感謝香港政府及科學園對本項目的支持。」

支持逾40間初創 降低硬件研發成本

艾睿電子在科學園的微電子生態圈中有著重要地位，其首間艾睿電子技術應用工作間（Arrow Open Lab）在2016年落戶科學園， 2023年更設立硬件實驗室，為初創企業提供技術支援和測試器材。艾睿電子大中華區總裁梁淑琴表示，實驗室成立一周年，至今已支持超過40家公司的創新項目，「投資前期電子及硬件開發往往要花費大量金錢及時間，艾睿電子擁有齊全設備及專業技術人員，可以手把手地協助初創解決從電路板到系統級別的產品開發問題，令開發成本大幅降低至可負擔的程度，加快創意落地並推出市場。」

對於硬件實驗室的未來發展，梁淑琴指出主力仍是協助初創更快由前期意念到尋找生產夥伴的階段，「我們作為國際公司，希望能運用艾睿電子的全球網絡，將初創帶到不同國家，並令他們可以融入當地市場。特別是我們在多個地方也設有Open Lab，例如之前就試過協助新加坡的電動摩托車方案，落地到柬埔寨市場，同樣套用在香港初創之上，我們相信本地方案在不同國家也有可以應用的地方，如何幫這些初創打入其他市場，會是未來硬件實驗室的重要方向。」

合力構建微電子生態圈

微電子產業是香港創新科技發展的重要支柱，創新科技及工業局局長孫東教授亦出席是次活動並表示：「政府在推動香港微電子發展一直不遺餘力，我們將繼續多管齊下，構建蓬勃的創科生態圈推動先進製造業，為香港的新質生產力發展作出貢獻。」微電子一直是香港科技園公司 （科技園公司）重點發展產業之一，位於元朗創新園的微電子中心（MEC）預計於今年投入營運，以推動微電子業的發展。香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「我們很高興慶祝硬件實驗室成立一周年。艾睿電子的理念與科技園公司致力培育創新及發展香港創科生態圈的使命不謀而合，兩者攜手有助鞏固香港在全球微電子的領先地位。」

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