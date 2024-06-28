moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

期指結算日 恒指失萬八關 人幣弱數據差 MSCI中國指數5月高位挫一成

標籤：經濟

【明報專訊】日圓續跌近38年低位，美匯指數反覆升越106關，加上內地5月工業利潤升幅遜預期，人民幣續尋底拖累港股在期指結算日低開後跌幅擴大。恒指昨日終失守萬八關，一度低見17,677點的逾兩個月低位，全日收報17,716點，跌373點，10、20和50天線均失守，跌市成交略增至1042億元。美聯儲官員日前再放鷹，除科技股下挫，其他對息口敏感的地產、收租股表現偏軟，新地（0016）跌穿68元見逾15年新低（見圖）、領展（0823）亦於昨日除淨日曾跌穿30元見12年低。

離岸人民幣逼近7.3水平，是超過7個月的低位，恒指昨低開143點後表現反覆，午後港股隨A股跌幅擴大，最多挫412點，尾市跌幅略收窄，恒指最終跌373點或2.1%，收報17,716點；國指跌153點或2.4%，收報6324點，科指挫100點或2.7%，收報3588點。MSCI中國指數較5月高點下跌逾10%，邁向技術性回調。

北水買中移內銀 沽騰訊中海油

北水南下昨日淨流入36.59億元，連續第3日淨流入，中移動（0941）獲北水淨入8.35億元，工行（1398）、招行（3968）及建行（0939）分別淨入5.4億元、5.2億元及3億元。騰訊（0700）則遭淨沽4.73億元，中海油（0883）亦走資1.75億元。

82隻藍籌77隻下跌

82隻藍籌昨有77隻下跌，科技股普跌，騰訊、阿里巴巴（9988）跌逾1%，美團（3690）、京東（9618）跌超過2%；小米集團（1810）被高層減持套現，股價急跌7.1%，見逾兩個月低位；除新地及領展，長實（1113）、恒隆（0101）亦跌逾1%，獲母公司收購資產的新世界（0017）逆市升0.4%；內地純淨水市場打價格戰，農夫山泉（9633）挫7.3%，是跌幅最大藍籌，康師傅（0322）跌6.4%，友邦（1299）六連跌，昨跌逾2%至1個月低位。

資深股評人郭思治表示，對大市於期指結算日下跌感失望，昨明顯是好倉大戶未有做好「維穩」操作。他認為昨天的沽壓其實不算太重，但既然好友「咩都唔做」，淡友就趁機進一步推低指數，昨日恒指跌穿了10天、20天和50天線，兼且有一定距離。若移動線方面進一步受壓，下一個技術防守位要下試250天線、即約17,500點左右。

分析：政策隨時出台 不宜太淡

展望後市，郭思治認為7月份不宜看得太淡，尤其是上旬，北京隨時有政策出台，甚至推出利好港股措施賀回歸，隨時重上18,000點，不過他強調，市場始終缺乏資金及經濟條件不好，即使升市也未必有力維持。

明報記者