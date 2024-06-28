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恒指年底目標 花旗維持看19800

【明報專訊】花旗銀行昨發表下半年環球投資前瞻，該行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持恒指今年底19,800點目標，選股可考慮受惠內地政策的板塊、盈利能力佳或高息板塊，如互聯網、內銀、電訊。

廖嘉豪表示，內地政府持續購買過剩房地產庫存，信貸風險比房地產發展商較低，可降低內銀整體風險。該行預計即使內房庫存需時21個月消化，但樓價將在6至9個月內加速穩定。內銀方面，他預期資產質素的正面影響將大幅抵消淨息差下跌的負面影響，推升該板塊估值，因此對內銀看法更正面。至於互聯網板塊，他指行業或進入新的提高利潤率趨勢，同時反映潛在長期的盈利上行周期。

料住宅價格今年按年跌10%

廖嘉豪又稱，維持香港住宅價格今年按年跌10%預測，至今年底或跌逾10%。他預期今年香港按揭息率或保持在4.14厘以上，由於銀行或不會立即跟隨聯儲局減息，因此負租金收益率或將抑制投資需求，樓市「撤辣」成交急增期後開始回落。

此外，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，恒指現時跌穿18,000點，但估值仍算吸引並有上升空間，對內地及香港股票市場持正面看法。他認為內地及香港支持經濟措施均向正確方向推動，仍等待政策奏效，同時亦期待7月的三中全會及政治局會議，盼有更多政策催化劑推出，支持內地及香港股市。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，內地及香港股市最近2至3年表現一般，但兩者均於今年上半年見底並回升，最近幾個月亦見海外投資者對中國股票重拾興趣，雖然他們仍然普遍低配中國股票，但年初至今其低配程度正有所改善。