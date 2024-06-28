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周六福珠寶申上市 披露有侵權索賠風險

【明報專訊】新股老鋪黃金（6181）等3家新股今早上市，暗盤升幅逾五成引起市場矚目。投資者對金舖股受落時，內地起家的周六福珠寶昨亦提交上市申請，並委聘中金及中信建投為聯席保薦人。周六福的初步招股文件顯示，其坐擁逾4000間店舖，2023年度盈利按年增長14.7%至近6.6億元（人民幣，下同），但風險披露說明，集團或其加盟商可能受到知識產權侵權索賠，可能導致產生高昂的辯護費，並可能擾亂業務。

周六福招股文件亦顯示曾在2019年提出到深圳A股上市，但2020年11月中證監認為其加盟店收入佔比很高，整體收入高於同行，未獲通過；其後再於2022年6月提交上市申請，至去年11月因應考慮到未來發展策略及進入海外市場轉到港申請上市。是次招股集資所得，主要用於擴大銷售網及改善產品供應。周六福在2004年以100萬元起家，截至今年6月由李偉蓬兄弟持股91.05%，立法會議員劉國勳為獨立非執行董事。

老鋪黃金暗盤勁升五成

此外，今日3家上市的新股中，老鋪黃金暗盤升幅最勁，在輝立、耀才及富途三大平台錄得的造價較招股價高出51.1%至53.3%不等，未計手續費每手最多賺2160元。另一新股天地聚合（2479）亦錄得26.7%至34.8%升幅，按最高價112.3元計每手帳賺1448.5元。但嘀嗒出行（2559）則較招股價5元錄得7%至8.33%跌幅，每手最多帳蝕250元。其他準新股方面，百望股份（百望雲）通過上市聆訊，至於江蘇宏信超市及越疆科技，以及博將控股亦分別於周三及昨日表提交上市申請。

明報記者 陳偉燊