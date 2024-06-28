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港交所研港設LME金屬倉庫 加強內地與國際定價聯繫 創更多套戥機會

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，港交所正探討將香港作為倫敦金屬交易所（LME）金屬倉庫地點的可能性，近期亦有委託第三方進行可行性研究，相關提議獲香港能源礦產與大宗商品聯合會支持。她續稱，該所核心策略為與內地互聯互通，在保持內地金屬行業與國際市場聯繫方面，有着無可匹敵的地位。

明報記者 江陵凱

陳翊庭：內地金屬需求增 港具國際框架

陳翊庭昨於LME亞洲金屬研討會上表示，中國內地的可持續發展承諾，將令其金屬需求大幅增加，而本港擁有物流基礎設施、具信譽及熟悉的國際框架，若將香港加入為LME金屬倉庫地點，將可加強內地實物金屬市場與LME國際定價的聯繫，創造更多市場套戥機會，並可透過與華南地區的公路連接來改善物流成本。

LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）表示，LME擬批准其營運商於香港設金屬倉庫，以解決與中國相關連通性的問題，計劃將分三階段推行，正在進行第一階段的研究相關法律及稅務問題需時數月，料此階段相信問題不大，盼於今年底前可公布首階段的有關更新，第二階段為其金屬倉庫的營運商去找地，第三階段為LME批准其金屬倉庫的營運商去運作其倉庫。

LME：盼今年底前公布首階段更新

張柏廉提到，他留意過去一年的主要關注點為全球金屬商品的連通性，而近期因電氣化趨勢而令銅商品迎來牛市，惟中國需求則略為低迷（little muted）。他指出，若有中國金屬生產商想出售銅到國外，需要先將有關金屬運送到其金屬倉庫，若以船運方式送到香港之外的其他較遠區域，則需額外時間及成本。

事實上，港交所於李小加仍任行政總裁的時代，一直想將內地加入為其金屬倉庫的地點。他在2015年宣布擱置內地倉庫計劃後，於2019年重提在大灣區設倉庫的可行性，但計劃一直未見進展。有中資交易員分析，LME產品的金屬期貨合約，交易雙方可指定一個交割日（Prompt Date）在倉庫實物交收，相對上海期貨交易的金屬期貨只在每月最後交易日後連續兩日交收，競爭力高得多，相關在內地設倉庫遇上阻力的原因。