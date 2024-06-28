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金管局與法央行展開跨境數碼貨幣合作

【明報專訊】金管局與法國央行昨宣布，與法國央行展開批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）合作，雙方於各自開發的分佈式分類帳類證券結算系統（DL3C）及Ensemble沙盒系統成功對接，進行即時跨境、港元及歐元的跨幣外匯交易進行同步交收（PvP）。金管局金融科技總監周曉杰表示，金管局與歐元區央行就wCBDC作首次合作，為推動數碼資產市場為重要里程碑。

歐元區外 首家參與wCBDC機構

歐洲央行於6月公布「歐元體系探索工作」，金管局為歐元區之外的首家參與機構。而其第二階段則為參與機構，可於德、法及意三家歐元區中央銀行所提供的解決方案中選擇，可連接參與機構的分布式分類帳技術（DLT）平台。周曉杰稱，當局選擇法國央行的DL3S，因其方案建基於wCBDC應用，與旗下Ensemble項目的目的相近，從而選擇最具協同效應的解決方案。

周曉杰提到，金管局於3月時宣布的Ensemble計劃已提到，互通性為目前發展數碼資產市場的重中之重，因現時出現不同類別的區塊鏈，而相關的代幣化資產及代幣化存款如何互通為重點，指出有好的支付金融基建於底層，才能發展建設於支付系統之上的數碼資產。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運指出，香港現時亦能處理PvP及貨銀兩訖（DvP），如外匯交易時可透過港元即時支付結算系統（RTGS）進行PvP。他指出，推行wCBDC的重要性在於將來發展的數碼化市場，其數碼化資產與區塊鏈連結、從而進行數碼化資產的DvP及PvP時，則需要使用以區塊鏈為基礎的數碼貨幣進行交收。他補充，構建金融基建需時多年，若屆時發覺有需要時才發展或會遲起步。

周曉杰續指出，未來可研究方向或為歐洲銀行及香港銀行間的DvP，以及與代幣化資產作交收及結算，若相關發展一直延續，相信可吸引外資到港。

另外，金管局與法國央行於本月14日，亦簽署諒解備忘錄，雙方同意加強溝通與合作，並奠定進一步應用代幣化和新科技的基礎。