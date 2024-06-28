彭博：新世界擬明年贖回永續債

料月底前售80億非核心資產

據市場資訊，新世界於2022年6月發行該筆票息6.15厘的永續債券，該債券昨日每1美元面值報價95.966美分，其第三年的贖回日期在2025年3月16日，下次淨贖回收益率已達到10.752厘。

知情人士又表示，新世界預計將在月底前完成出售80億港元（約10億美元）的非核心資產計劃，並指公司可能很快會提供資產出售最新細節，相關資產出售是在2023年7月至2024年6月期間進行。

此外，知情人士表示新世界在今年獲得了一筆由上海K11購物中心支持的數十億元人民幣的貸款，在中國監管機構表示做好經營性物業貸款管理，滿足房地產企業合理融資需求後，新世界發展近期已開始使用這種融資途徑。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛在2月業績會已公布，將出售非核心資產的目標已由60億元調高至80億元，上調幅度達33%，更指部分交易已達非常成熟階段，預計將短期內公布。事後，公司隨即披露以40.2億元向華懋集團出售愉景新城（D Park）商場（見表）。

投行摩根士丹利認為，新世界連售D Park、前海商廈兩個項目，相信有助其淨負債比率由去年底67%降至2024年上半年的65%，但公司2024財年現金利息開支估計高達107億元，遠高於其上半年經常性業務息稅前利潤（EBIT）35億元。該行認為，公司需更積極進行回收資本，如處置非核心資產、出售農地及進一步削減股息，才能較具意義地降低資產負債率。

此前，有投行預計新世界將繼續剝離非核心資產如北角英皇道的K11 Atelier King's Road寫字樓項目、酒店組合持股及銅鑼灣名珠城零售項目等。