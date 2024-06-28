彭博：新世界擬明年贖回永續債

【明報專訊】新世界發展（0017）頻密採取不同措施減輕負債壓力，繼昨日再獲母公司周大福企業出手收購其內地前海周大福金融大廈北塔30%權益，套現14.4億元人民幣後，彭博昨引述知情人士指，新世界向一些投資者表示，公司擬行使其贖回選擇權以贖回其於2025年3月到期的永續債，因若放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5厘的平均融資成本。
據市場資訊，新世界於2022年6月發行該筆票息6.15厘的永續債券，該債券昨日每1美元面值報價95.966美分，其第三年的贖回日期在2025年3月16日，下次淨贖回收益率已達到10.752厘。
知情人士又表示，新世界預計將在月底前完成出售80億港元（約10億美元）的非核心資產計劃，並指公司可能很快會提供資產出售最新細節，相關資產出售是在2023年7月至2024年6月期間進行。
此外，知情人士表示新世界在今年獲得了一筆由上海K11購物中心支持的數十億元人民幣的貸款，在中國監管機構表示做好經營性物業貸款管理，滿足房地產企業合理融資需求後，新世界發展近期已開始使用這種融資途徑。
新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛在2月業績會已公布，將出售非核心資產的目標已由60億元調高至80億元，上調幅度達33%，更指部分交易已達非常成熟階段，預計將短期內公布。事後，公司隨即披露以40.2億元向華懋集團出售愉景新城（D Park）商場（見表）。
投行摩根士丹利認為，新世界連售D Park、前海商廈兩個項目，相信有助其淨負債比率由去年底67%降至2024年上半年的65%，但公司2024財年現金利息開支估計高達107億元，遠高於其上半年經常性業務息稅前利潤（EBIT）35億元。該行認為，公司需更積極進行回收資本，如處置非核心資產、出售農地及進一步削減股息，才能較具意義地降低資產負債率。
此前，有投行預計新世界將繼續剝離非核心資產如北角英皇道的K11 Atelier King's Road寫字樓項目、酒店組合持股及銅鑼灣名珠城零售項目等。