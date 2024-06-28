貿發局上調港今年出口增長預測

出口信心指數整體飈升12達到51.6，而預期指數更升至54.3，較上一季升6.9。銷售及新訂單方面，現狀指數上升19.6，至57.5，預期指數上升9.5，至59.4；而貿易價值現狀指數上升10.5，至53.7，預期指數上升11.8，至60.2（見表）。

另外，採購分類指數的現狀指數和預期指數分別是54.0與57.2，都超過50的中性水平。出口商的庫存較正常水平高，以應對銷售及新訂單的持續增長。

調查反映出口商看好內地前景

市場方面，貿發局指出調查顯示出口商最看好中國內地的前景，其現狀指數和預期指數均升至60以上，內地和東盟生產設施對電子零部件需求激增，大大推動香港電子產品出口。其次是美國、歐盟和東盟。而行業方面，電子產品業出口商對前景較為樂觀，其次是珠寶業和生產設備或物料業，本地珠寶出口也錄得2%的增幅。

出口商最關注運輸成本上升問題

香港貿發局首席經濟師趙永礎表示，運輸成本上升超越經濟放緩所帶來的風險，成為出口商最關注的問題，而資金成本高企和匯率波動也被視為挑戰。香港貿發局研究總監范婉兒則表示，地緣政治也是必須審度的因素，美國與歐盟對中國內地的電動車增加關稅可能帶來深遠影響，香港雖然以進口而非出口電動車為主，不過也有處理電動車電池的轉口貿易，因此亦須留意事態發展。