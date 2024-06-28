標普維持中國主權信用「A+」評級

財政部指出，此前標普評級團隊來華複評，與中國政府相關部門及智庫、市場機構開展了深入細致的溝通，還到有關地方進行調研座談，對客觀判斷中國主權信用狀况提供了支撐。 正如標普所言，雖然中國經濟面臨一些問題和挑戰，但隨着宏觀政策落地見效，未來仍將保持穩定增長。

標普在報告中指對中國長期評級展望為「穩定」，反映了該行認為中國經濟在未來幾年的可持續增長率將恢復到4%以上，從而為一般政府債務凈額的年增長率降低鋪路。

中國長期評級展望為「穩定」

標普預期內地在未來一年左右將繼續專注於使經濟恢復到持續增長的狀態。惟個別重要因素將繼續對內地經濟增長造成壓力，包括在中國長期實施COVID限制期間，消費者情緒和資產負債表的削弱；中央政府在房地產和地方政府部門實施去槓桿化政策的影響；以及地緣政治緊張局勢對中國的商業投資產生的影響。不過，標普亦預計未來2至4年內，隨着這些因素的減弱，加上支持政策措施漸見作用，房地產和消費者情緒應該會在未來兩年左右穩定下來。