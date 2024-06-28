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日圓兌美元曾低見160.88 今年累貶逾12% 市場料官方將再干預

【明報專訊】美元強勢，日圓匯價見37年半低位。日本官員頻繁「出口術」，但未能阻止貶值趨勢，外界猜測愈來愈接近再次干預匯市，但認為效果難持久。周三紐約時段日圓曾跌至160.88兌1美元，是1986年12月以來最低，兌1歐元曾低見171.79，刷新1999年歐元面世以來新低，每百日圓兌港元曾跌至4.85水平。到周四亞洲市日圓略為回穩，但距離低位不遠。

日本財務大臣鈴木俊一周四重申，不希望看到匯率出現急速和單邊走勢，強烈憂慮其對經濟的影響，將以高度緊迫心態分析匯價動向，需要時相應採取行動。內閣官房長官林芳正亦強調，將採取適當行動抗衡匯率過度波動，但拒絕評論入市干預的時機。兩人言論與財務省財務官神田真人周三晚上的說法相近。

瑞穗：日圓短期或低見162

由於美國聯儲局維持高息，今年來大部分主要貨幣兌美元都下跌，當中以日圓表現最差，本月來已跌約2%，年初至今更累貶逾12%（見圖）。澳洲聯邦銀行相信，日本距離干預匯市更進一步，一旦周五美國公布聯儲局通脹指標、5月個人消費物價指數（PCE）較市場預期強，令日圓加快下滑，可能促使當局行動。

瑞穗證券形容，日本政府不單關注貨幣貶值速度，而且憂慮失守關鍵水平，除非入市干預，否則日圓短期將低見162兌1美元。但百達財富管理認為即使入市都難阻日圓弱勢，因為根本問題在於美國和日本息差達5厘，吸引資金由日圓流向美元。明治安田總合研究所經濟師相信，若日圓持續下跌，日本央行下月除了宣布縮減量化寬鬆計劃，可能同步加息，因為通脹預期升溫，令央行更有理據解釋即使再加息一兩次，扣除通脹率後貨幣政策仍然寬鬆。

通脹預期升溫的理據，在於指標的日本10年期國債孳息率周四曾升至1.08厘左右，是約1個月高位，與同期通脹掛鈎債券息差曾高見1.598厘，彭博統計，是2004年首次發行通脹掛鈎債券以來最高，由此反映投資者相信物價將再升。

日圓續貶開始不能推升股市

日圓持續貶值開始不能再推動股市上揚，彭博統計，日經平均指數和日圓走勢的關連度過去兩星期多為負數，投資者質疑日圓近乎無序下跌，推高進口成本、損害購買力和消費意欲，最終拖累經濟。而且對外資來說，匯價損失已超越股市回報，例如以美元計，日經平均指數今年來僅升約4%，漲幅明顯跑輸美股標普500指數的15%。

日本交易所集團統計，上周外資淨沽售214億日圓現貨股票，連續第5周錄資金外流，時間是15個月以來最長。但國內散戶投資者就連續3周淨買入股票，上周錄1900億日圓。

（綜合報道）

[國際金融]