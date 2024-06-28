美首季PCE終值 整體升3.4% 1年最高

GDP終值上修至1.4% 符預期

期內，屬聯儲局通脹指標的個人消費開支物價指數（PCE）升幅終值向上修訂0.1個百分點，整體升3.4%，是1年來最高，核心則升3.7%，是3個季度高位。上周新申領失業救濟人數減少6000人至23.3萬人，連跌兩星期。但持續申領人數增加1.8萬至183.9萬人，是逾2年半最多。

5月耐用品訂單意外增0.1%，表現好過市場原本預期跌1%，但4月升幅由0.6%向下修訂至0.2%。扣除國防、飛機，反映企業在設備等經營投資的資本貨品訂單出乎預期跌0.6%，外界原本估計升0.1%。高息亦拖累樓市，已簽約但未完成交易的二手樓銷售，5月出乎預期按月跌2.1%，市場原本估計反彈2.5%，按年則跌6.6%。

美聯儲官員：第4季可減息1次

在5月PCE周五公布之前，聯儲局今年有權投票的亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael Bostic撰文，形容通脹向正確方向前進，容許第四季減息1次，可視為減息周期開端，但強調取態要審慎。

觀望PCE數據下，美股周四早段未有明顯方向，道指曾升逾100點，守穩39,000點以上，連升2日後標普500指數近乎持平，納斯達克指數則靠穩。

個別業績股有異動，連鎖藥房Walgreens（美：WBA）歸咎美國消費開支疲弱，調低截至8月的全年盈利預測，且關閉表現差的店舖，股價曾急瀉約24%。晶片商美光科技（Micron）（美：MU）預期，本季度收入中位數約76億美元，未能為市場帶來驚喜，股價曾跌近6%。歐洲減息預期相對明朗，歐央行管治委員卡日米爾（Peter Kazimir）周四預計，今年還會再減息1次。

（綜合報道）

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