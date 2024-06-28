亞馬遜擬今秋推低價中國貨直送服務

營運模式與Temu和Shein相近

The Information、《金融時報》和《華爾街日報》引述相關簡報稱，亞馬遜周三邀請中國主要商戶開會，簡介即將在美國推出全新渠道，以特低價格銷售非名牌服飾、家居用品、手機殼、臉部美容護理等產品，但不包括食品和液體，每件售價要少於20美元，重量低於1磅。消費者下單後，商戶將貨品運送至亞馬遜在內地的倉庫，然後以貨機直接運送至客戶手上，但代價是整個過程需時9至11天，較一般最快1至2天長，預計夏天開始接受商戶報名參與，秋天正式實行。

這個做法與以往亞馬遜先運送大批存貨到美國倉庫，有訂單時由倉庫發貨不同，但與Temu、Shein營運模式相近，亦是兩個平台能進一步降低成本和售價的關鍵，利用歐美對小型包裹免關稅優惠，在美國若貨物申報價值少於800美元不用繳付關稅，包括前總統特朗普針對3000億美元中國貨加徵關稅。部分美國國會議員批評，相關規定令中國貨繼續傾銷，準備立法堵塞漏洞。亞馬遜沒有正面回應報道，僅稱一直與商戶探討新方法增加消費者選擇、降低價格和更方便購物。《金融時報》認為亞馬遜加劇競爭，或影響據報已向倫敦證交所秘密提交申請，準備在英國上市的Shein在招股時市場反應。

（綜合報道）

[國際金融]