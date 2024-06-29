港交所倡首階段縮買賣差價最多60% 先針對高於10至50元股價 次階段研納0.5至10元股份

根據港交所諮詢文件，建議首階段股價10元以上至20元的股票，其差價由目前的0.02元收窄至0.01元，下調幅度為50%；20元以上至50元的股票，差價由目前的0.05元收窄至0.02元，下調幅度為60%。至於第二階段，0.5元以上至10元的股票，差價由0.01元收窄至0.005元，下調幅度為50%。

首階段涉283隻證券

按2021至2023年錄得平均收市價及成交額計算，第一階段涉及283隻證券，約佔2600隻適用證券的11%，佔日均成交金額約29%。第二階段涉及1345隻證券，佔適用證券約51%，佔日均成交金額約24%。

有關建議只適用於股票、房託（REIT）及股本權證。至於交易所買賣產品、債務證券、交易所買賣期權及結構產品（如輪證等）則不包括在今次建議的修訂範圍內，並將繼續沿用原有價位表。文件指在實施第一階段後6個月，港交所會對首階段結果進行6個月的觀察並審慎評估整體影響，同時參考市場及監管機構意見，再考慮實施第二階段。

港交所副行政總裁兼聯席營運總監姚嘉仁表示，經過仔細分析後，認為下調個別價格範圍的證券最低上落價位，有助市場價格發現及提升流動性。港交所證券產品發展主管羅博仁解釋，最低上落價位的成本在5至10個點子（即0.05至0.1%）的範圍最有利市場流動性。由於50元以上的股票最低上落價位成本已是介乎5至10個點子，所以不在今次諮詢範圍內。

文件指港交所選擇改動10元至50元的股票差價，是因為其價位價格比率相對較高，介乎10至25個點子。至於第二階段建議，是因為0.5元至10元價格比率介乎10至200個點子，大幅偏離最佳範圍。至於高於50元的股票，文件指如果是次建議在香港市場見成效，日後可能會進行更改。

李惟宏：半年時間準備適合

被問及2元以上至10元股票，日均成交佔比達20%，且當中包括多隻大市值內銀股，然而需待第二階段且視乎情况後再推是否太保守，金融服務界立法會議員李惟宏不認同，因這股價範圍除內銀股還有其他股份，未必適合倉卒推，相反，先推第一階段、市場認為是適合做法。他又指出，給予市場6個月時間準備適合，因近期有多項新措施推出，包括於9月推「打風不停市」，業界有多項市場測試，故需要預留較多時間準備，否則業界會太吃力。

明報記者