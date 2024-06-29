7新股趕半年結尾班車招股 共籌46億

昨日同日趕及半年結開始招股的7隻新股包括如祺出行（9680）、百望股份（6657）、方舟雲康（6086）、廣聯科技控股（2531）、西銳（2507）、聲通科技（2495），以及瑞昌國際控股（1334），當中以私人飛機製造商西銳飛機集資最多15.4億元，成為是輪新股集資最多企業，中金公司為獨家保薦人。次之為內地出行服務公司如祺出行，集資最多13.6億元，中金公司、華泰國際、農銀國際為聯席保薦人。7隻新股中除方舟雲康外，均有引入基石投資者。

而昨日同時亦有3隻新股掛牌，一升兩跌。其中天聚地合（2479）和嘀嗒出行（2559）臨近收市急跌，天聚地合昨收報60.15元，較招股價83.33元低27.8%；嘀嗒出行昨收報4.65元，跌22.5%。而老鋪黃金昨收報70元，較上市價40.5元升72.84%。

順豐控股正式申請港上市

此外，GEM板新股元續科技（8637）將於下周二（7月2日）掛牌，昨日於輝立暗盤收市報1.72元，較上市價低28.9%，不計手續費每手1000股帳面蝕700元。

內地富豪王衛旗下、A股上市順豐控股（深：002352）昨日再次遞表申請在港上市，高盛、華泰國際、摩根大通為其聯席保薦人；同日遞表的亦包括中醫醫療集團北京同仁堂醫養，中金公司為獨家保薦人。

另外，上市SPAC公司Vision Deal Acquisition（7827）公布，因應去年12月中提交合併內地移動遊戲用戶社交網絡平台趣丸集團的新申請上市交易，因為過了半年期限仍未完成交易，因此原有上市申請宣告在6月14日失效。將繼承Vision Deal上市地位的趣丸最新已於6月27日重新提交上市申請，並且更新最新財務報表到截至2023年底止。根據最新披露，交易的合併股權價值維持在82.15億元水平，趣丸集團截至2023年底止年度純利9.46億元人民幣，按年增長84.9%。

明報記者 田越