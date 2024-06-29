吉利合資公司 獲沙特阿美購10%

【明報專訊】吉利汽車（0175）公布，其有份參與投資的動力系統合資公司Horse Powertrain獲沙特阿美附屬Aramco Asia Singapore向3名股東收購合共10%股權，交易代價需按基本代價7.4億歐元（約61.9億港元）及其他財務資料計算而定，而獨立估值師指該合資公司評估企業價值73.99億歐元（約619.2億港元）。
吉利汽車指出，在5月31日合資公司出資完成而錄收益76億元（人民幣，下同），而出售該合資公司3.3%股權予沙特阿美的交易料錄虧損1.91億元。沙特阿美亦向吉利控股和雷諾分別購合資公司1.7%和5%股權，令合資公司改由吉利汽車、吉利控股及雷諾持有29.7%、15.3%和45%。
訂約方及合資公司已訂立產品供應協議。吉利汽車預計沙特阿美之投資將有助於在全球開發及佈局高效及低碳排放內燃機，出售所得款項提供額外流動資金及為未來發展提供資本。
吉利汽車昨亦公布今年首季業績，純利15.61億元，按年升逾1.19倍（見表）。首季銷量按年升49%至47.57萬輛。吉利表示，受惠於銷量大幅提升及產品結構不斷優化，收入523.15億元，按年升56%。毛利71.5億元，按年升51%。
至於旗下品牌極氪（Zeekr）（美：ZK）方面，今年首季總交付量約3.3萬輛，按年升逾1.17倍。季內收入147億元，較去年同期升71%。毛利18億元，按年升1.37倍。毛利率12.3%，按年升3.4個百分點。