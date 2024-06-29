吉利合資公司 獲沙特阿美購10%

交易料錄1.91億虧損

吉利汽車指出，在5月31日合資公司出資完成而錄收益76億元（人民幣，下同），而出售該合資公司3.3%股權予沙特阿美的交易料錄虧損1.91億元。沙特阿美亦向吉利控股和雷諾分別購合資公司1.7%和5%股權，令合資公司改由吉利汽車、吉利控股及雷諾持有29.7%、15.3%和45%。

訂約方及合資公司已訂立產品供應協議。吉利汽車預計沙特阿美之投資將有助於在全球開發及佈局高效及低碳排放內燃機，出售所得款項提供額外流動資金及為未來發展提供資本。

吉利首季多賺逾倍 銷量升49%

吉利汽車昨亦公布今年首季業績，純利15.61億元，按年升逾1.19倍（見表）。首季銷量按年升49%至47.57萬輛。吉利表示，受惠於銷量大幅提升及產品結構不斷優化，收入523.15億元，按年升56%。毛利71.5億元，按年升51%。

至於旗下品牌極氪（Zeekr）（美：ZK）方面，今年首季總交付量約3.3萬輛，按年升逾1.17倍。季內收入147億元，較去年同期升71%。毛利18億元，按年升1.37倍。毛利率12.3%，按年升3.4個百分點。