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TVB：合拍劇雖增 暫無意再配股

【明報專訊】電視廣播（0511、TVB）昨午舉行股東周年大會，集團主席許濤回應股東提問時表示，內地業務為集團眾業務中重要一環，即使增加合拍劇集及節目預算，集團仍有不同融資手段。較早前TVB完成配股集資逾1億元供合拍劇製作後，企業發展主管及署理財務總裁李福來表示，暫時未有具體再配股打算。

較早前TVB與騰訊視頻擴大合作，許濤指出，他們會使用自有資金、合拍劇平台及第三方融資等融資手段。李福來補充，TVB亦取得不少銀行貸款額度，尤其內地方面，因此他們在合拍劇製作方面不擔心融資問題，並強調目前未有具體再配股需求。

內地業務今年收入料逾10億

隨着內地業務進一步發展，許濤表示，內地業務有望在今年內爭取到逾10億元收入，這為TVB在香港之外另一個錄得10億元收入的地區。在港方面，他說：「料首季度在香港及電子平台廣告錄得三成以上收入增長之勢，在港目前經濟及零售業面對困難時，仍可在上半年維持。」隨着TVB Plus新台開台，他形容收視、與新媒體如myTV SUPER、鄰住買等的互動表現令人非常鼓舞，並計劃進一步提升用戶體驗、觀賞度及增加活躍度。

7月奧運舉辦在即，該台總經理（商務營運）蕭世和稱，他們已經推出廣告套餐及特約節目，反應不俗，過往較少落廣告的飲品及食品客戶均已購入其廣告套裝。另在特約節目方面，他們正與比較大的客戶商討，開發現場觀賞賽事、商場活動，冀幫助香港零售消費市道。在廣告業務方面，集團亦推出更多內容與廣告結合、增加數碼與傳統廣告結合並統一推廣，以及直接營運內地廣告落地投放方案，冀助廣告業務表現跑贏大市。