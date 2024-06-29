陳啟宗：樓市有序調整 利港經濟發展

籲年輕人要有拼搏精神

陳啟宗表示，香港房地產50多年的獨特環境，可以稱之為「一枝獨秀」，但高地價政策嚴重影響了香港的經濟，現時香港只有24%的土地已被開發，剩下76%都是綠化地，他指出：「現時有六成市民居住於自置物業，明白樓價下降沒有人會喜歡，但香港人不應該太自私。」

他續稱，高樓價讓香港人有財富感，但是樓價升高導致租金升高，最後導致餐廳裏的奶茶的價格都上升了，政府若能有序控制土地供應，樓價就能下降，對香港經濟會帶來好處。

陳啟宗補充，以往內地改革開放初期人才稀少，香港人自帶優越感，但如今情况卻不一樣，他指出：「香港沒理由不可以繼續在大環境下利用中國內地的改革開放去尋找經濟出路。」

陳啟宗表示香港一定要保持「entrepreneurship」，要有創業精神與拼搏精神，通俗而言就是要有「闖」的精神，特別是年輕一代。

他回憶自己年輕時，總有一部分人自暴自棄，他形容「過去嘅一代睇《蘋果日報》睇得太多，個腦嘅思維壞咗！」，而如今的年輕人思想的病毒還沒有被滲透得太厲害，是香港的前途，而他認為給年輕人提供一個好的環境是必須的，但是不要太過火。