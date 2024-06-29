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美核心PCE通脹2.6% 逾3年低 分析：9月有理據減息 標指早段破頂

【明報專訊】美國聯儲局的通脹指標一如預期回落，增強外界對9月開始減息的信心，美股周五早段向好，標普500指數曾創新高，但局內官員強調現時過早下定論。美國商務部周五公布，5月個人消費開支價格指數（PCE）按年升2.6%，符合市場預期，升幅是3個月以來最小，較4月跌0.1個百分點。核心PCE按年同樣升2.6%，升幅是2021年3月以來最小，較4月跌0.2個百分點。

按月計算，5月PCE與4月持平，變動是半年來最小。核心PCE升0.1%，升幅較4月低0.2個百分點。若擴闊至兩個小數位，升幅是0.08%，屬約3年半最小。期內個人收入則按月升0.5%，較市場預期高0.1個百分點。但消費開支升0.2%，略差過預期。

1年通脹預期向下修訂至3%

密歇根大學消費情緒指數6月終值，由初值65.6明顯向上修訂至68.2，好過市場預期66，反映跌幅沒有最初那麼嚴重。當中1年通脹預期終值向下修訂0.3個百分點至3%，低過預期的3.2%。

聯儲行長籲勿過早判斷減息

會計師行畢馬威的經濟師形容，貨品價格降溫，就業開始轉弱，聯儲局有理據9月考慮減息。摩根士丹利認為通脹未來數月有望持續緩和，而且勞工市場放慢，更有信心聯儲局和歐洲央行9月將雙雙減息。利率期貨顯示，市場曾預期聯儲9月減息0.25厘機會率升至逾60%，今年有機會共減息兩次。

但聯儲局官員繼續呼籲審慎，今年議息時有權投票的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）形容，通脹回落反映緊縮貨幣政策見效，但要再觀察未來數月的數據，如果物價降溫較預期慢，或要維持高息更長時間，相反若降溫速度一如去年底，而且就業轉弱，就可以調整利率回應，現時是過早作判斷。

10年期美債息曾跌至4.26厘

今年同樣有權投票的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）覺得美國經濟繼續穩健，所以未戰勝通脹，不適宜提供利率指引。

受減息憧憬影響，指標的美國10年期國債孳息率曾跌至4.26厘左右，6月累積跌0.23厘，跌幅是今年來最大。

相反，美股在上半年最後一個交易日早段向好，連升兩日後道指曾升逾250點，已連升3日的標普500指數和納斯達克指數，曾分別突破5500點和18,000點關口、創新高，但其後大市升幅收窄。

英國第一季經濟增長按季終值向上修訂至0.7%，較初值高0.1個百分點，表現是逾兩年來最好，終止去年下半年的衰退，市場原本預期終值不變。

（綜合報道）

[國際金融]