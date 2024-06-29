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日圓曾低見161.27 主管外匯官員換人

【明報專訊】日圓匯價再見37年半低位之際，日本負責匯率政策的官員將換人，但外界相信政策大體不變，當局強調必須捍衛對日圓的信心。美元大致保持強勢，日圓周五於亞洲市早段曾跌至161.27兌一美元，刷新1986年12月以來低位，每百日圓兌港元低見4.84水平。

日本財務相鈴木俊一周五重申，非常憂慮匯價近期迅速和「一面倒」走勢對經濟的影響，將適當回應匯率過度波動，強調要維持各界對日圓的信心。他同時宣布財務省一系列官員調動，其中較矚目是主管匯率政策、與國際協調溝通的財務官神田真人7月底卸任，由國際局長三村淳接替。

財務相：將回應匯率過度波動

路透報道，這是每年常規人事變動一部分。彭博提及2021年上任的神田，前年指揮9.33萬億日圓干預匯市的行動後，去年獲罕有延長任期1年，連同他，過去30年來只有4位財務官任期超過兩年。有日本經濟師形容神田表現進取，例如表明每天24小時都準備好干預匯市，他離任或影響匯率政策溝通方式。

57歲的三村淳在財金部門工作35年，約三分之一時間專注金融監管，包括2008年金融海嘯後，協助國際結算銀行籌組金融穩定局，有豐富國際聯繫。曾任財務省財務官的學者山崎達雄認同，他首要任務是應付極度疲弱的日圓，但由於財務省是集體決策，所以整體政策應不會有大變。

澳新銀行認為日圓連番「破底」，與企業半年結大量兌換美元結算有關。但不少交易員猜測，若美國和日本息差沒有改善，日圓下試170關口僅時間問題。

（綜合報道）

[國際金融]