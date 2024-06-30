moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐美股市半年結 納指升18%最佳 AI股續跑贏 超微電腦Nvidia倍升領漲標指

標籤：經濟

【明報專訊】歐美股市上周五半年結表現反覆，大多先升後回軟，上半年計以納指表現最佳，大升18.1%；標指亦升14.5%；道指則跑輸港股，累計升3.8%。今年上半年投資主題圍繞AI及科技股，當中超微電腦（美：SMCI）及Nvidia（英偉達）（美：NVDA）為標指表現最佳股份，上半年分別累升1.88倍及1.5倍，大幅跑贏其他行業。

明報記者 蕭嘉聰

美國上周五公布5月通脹數據，指標一如預期回落，道指上周五低開71點後轉升，最多升279點至39,443點，尾段曾轉跌226點，收市跌45點或0.12%，報39,118點；標指早段創下即市新高，惟收市回落跌0.41%，報5460點；納指跌0.71%，收報17,732點。單計上周五，蘋果公司（美：AAPL）跌1.63%至210.62美元；Nvidia略有回吐，收市跌0.36%至123.54美元。

恒指夜期港股ADR齊跌

道指成分股當中以沃爾瑪（美：WMT）上半年表現最佳，上周五收市報67.71美元，期內累升28.85%；今年初納入道指的亞馬遜（美：AMZN）累升27.19%；美國運通（美：AXP）及摩根大通（美：JPM）亦分別累升23.6%及18.91%。不過，同為科技股的英特爾（美：INTC）明顯跑輸超微電腦等AI股，上周五收市報30.97美元，累跌38.37%；Nike（美：NIKE）及波音（美：BA）亦分別累挫30.58%及30.17%。標指方面，雖然AI股一支獨秀，不過傳統零售股表現較差，連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）上周五收報12.1美元，上半年累跌53.68%；Lululemon（美：LULU）亦累跌41.5%。

歐洲股市上周五偏軟，英國富時指數跌0.19%；法國CAC指數跌0.68%；德國DAX指數升0.14%。以上半年計，法國受政局不穩拖累，法股期內累跌0.85%；英股及德股就分別累升5.57%及8.86%。港股方面，恒指夜期收市報17,556點，跌74點，較恒指收市低水163點，成交14,541張；港股ADR比例指數收市報17,670點，跌51點。

比特幣上半年累升逾四成

其他資產表現向上，美國今年初推出比特幣現貨ETF，帶動比特幣走勢，上周五收市報60,118.16美元，上半年累升41.4%；紐約期油上周五收市報81.54美元，上半年累升13.8%；現貨金亦累升12.79%，上周五收市報每盎司2326.75美元。