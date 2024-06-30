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特朗普大選辯論佔優 私人監獄等板塊升

標籤：經濟

【明報專訊】今年美國總統大選首場辯論於上周四舉行，現任總統拜登表現令人失望，形勢上由前總統特朗普佔優，投資界開始為「特朗普2.0」部署。據彭博報道，辯論過後多個行業的股票交易員正在重新調整旗下投資，私人監獄、信用卡公司、健康保險及能源板塊股價上周五上揚；再生能源及大麻股受壓。

特朗普旗下Trump Media（美：DJT）上周五收報32.75美元，跌10.8%；不過金沙（美：LVS）及永利（美：WYNN）等關係緊密的企業微升。瑞銀全球財富管理美洲首席投資長馬切利（Solita Marcelli）在報告指出，選舉結果仍不確定，但選舉前很大可能出現動盪，選舉結果將影響市場和政府政策。她又稱，投資者應觀望對美國非必需消費品和可再生能源行業的投資，這些行業或會因特朗普當選而受影響，但金融行業有機會受惠。

特朗普倘當選

分析：金融醫療保健受惠

RBC Capital分析師Ben Hendrix認為，如果特朗普當選，醫療保健行業將迎來更加友好的監管環境，今次辯論結果「預示着好兆頭」。健康保險相關股份上周五走強，聯合健康（美：UNH）收市升4.7%；Humana（美：HUM）升3.19%。

此外，投資者認為特朗普對移民政策的言論強硬，令私人監獄股份有支持，GEO Group（美：GEO）正準備與美國移民及海關部門簽訂潛在合約，股價上周五急升6.29%，另一私人監獄CoreCivic（美：CXW）升6.05%。

此外，市場預期再生能源及大麻股份將受影響，由於特朗普支持石油鑽探行動，能源股普遍向上，但再生能源相關股份包括Sunnova（美：NOVA）及Sunrun（美：RUN）分別急跌14.29%及10.63%。