FT：Shein到港上市成後備方案

曾部署英美上市遇阻

Shein曾經部署到美國及英國上市，卻遇到不少障礙。在英國更有人權組織力促倫敦證券交易所停批其上市，原因是有關組織批評Shein涉強迫維吾爾人勞動。Shein亦被歐盟勒令在下個月提交遵守當地《數碼服務法》等合規資料。

在港方面，物美商業創辦人張文中開辦的食品快消供應鏈解決方案服務商麥德龍供應鏈，已入表申港上市。

麥德龍遞表申港上市

根據上載初步招股文件顯示，張文中現時在麥德龍持股73.31%權益，麥德龍亦有向客戶之一的物美集團旗下麥德龍門店、物美超市及物美便利店提供零售商配送解決方案。麥德龍在2023年底止年度扭虧為盈，年內賺2.53億元（人民幣，下同）。

由於過往年度曾經錄得虧損，因此帳面上股東虧絀仍達46.69億元。集團指是次上市，擬加強供應鏈能力及開發新商品，預計上市時市值超過40億元；又於今年與正大集團訂立戰略聯盟，加強發展。騰訊（0700）、聯想集團（0992）、安邦保險及中金（3908）俱為上市前股東，持股加起來不足3%。