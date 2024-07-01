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氹仔城區：消費回復疫前最多七成 威尼斯人參與區內活化 望帶動人流商機

【明報專訊】以聞名中外的官也街為核心的氹仔城區，向來夾於澳門半島及路氹金光大道兩大博彩度假區中間，參與推廣該區發展的氹仔城區公司（下稱城區公司）業務董事陳詠璇認為，這反而有助城區取得有利位置。現時區內消費更恢復至疫情前六七成，他們擬繼續支持民間小店發展。金沙中國（1928）旗下威尼斯人參與區內片區活化，她冀長遠帶動區內人流及商機。

明報記者 陳偉燊

陳詠璇出席亞洲國際娛樂展後受訪指出，隨着輕軌開通，城區往來澳門銀河更方便，配合區內的士站及停車處，令城區處於有利位置。她透露，具物業管理背景的城區公司老闆，更早於10至20年前已經在區內物色具潛力的物業翻新重建，着手推動區內零售、藝術、支持中小企為首的民間小食店、烘焙店及新興的手信店落戶，給予營商者意見，增加區內商戶品牌知名度。該公司將作為中介人，協助澳門旅遊局、網紅物色拍攝場地，冀讓更多人認識城區。她說，他們在對外宣傳城區時，已有80%使用社交媒體，配合投放廣告、傳統公關及和旅遊局合作推廣。

人流較疫前多20%至30%

在疫情期間，她不諱言氹仔城區的發展受較大影響，但是在疫前、疫後繼續獲得本地客支持消費。現時城區人流更比疫情前多20%至30%，日均達數萬人。區內更試過將馬路轉行人專區19日，她說：「結果很成功，有九成商戶受惠。」整體區內消費則恢復至疫情前60%至70%，亦見多了來自馬來西亞、泰國、新加坡及韓國等外國遊客到訪，區內因應增加韓式餐廳及外省餐飲配合需求。她謂將來除了向政府游說將路面轉為行人專區，冀改善區內交通之外，城區公司亦會參與推動葡國菜，可採用Grab & Go的外賣式餐飲，做到花費由10元至過千元消費均有選擇。

活化益隆炮竹廠料增龍環葡韻人流

隨着威尼斯人參與區內如益隆炮竹廠等片區活化並開放參觀，陳詠璇指出，效果有待顯現，但是料會有助區內及附近的龍環葡韻人流。城區公司亦會留意當中有否機會合作，帶動更多人流及商機。現時城區內亦設有1000平方呎藝術空間，和城區公司有聯繫的氹仔城區文化協會更聯同澳門藝術家合作，在過去9年內試過展示書畫、雕塑、電影播放及時裝，冀吸引更多訪客參觀。