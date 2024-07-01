moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

薛偉傑：波音Starliner有負眾望 故障頻生 太空人被迫滯留

【明報專訊】美國波音公司的「星際客機」（Starliner）太空船在6月5日搭載兩名太空人成功發射升空，經過一番波折之後，在6月6日成功與國際太空站對接，讓兩名太空人進入太空站內。原以為深受質量問題困擾的波音公司這次終於演了齣好戲，不料進度早就大幅延誤的Starliner這次仍然故障頻生。

原定只在國際太空站內逗留7至8日的兩名太空人，現時被迫至少逗留大約1個月。若Starliner的故障無法修復，兩名太空人更有可能要乘坐波音對手SpaceX的太空船才能返回地球！

原停留太空站8日 料至少延長至30日

據媒體報道，由於Starliner需要更多時間來修復不斷出現的故障，兩名太空人返回地球的時間已經推遲了至少4次。

作為驗證Starliner載人能力的首次任務，行程本來是相對簡單的。原定兩名太空人只需在國際太空站停留7至8日，6月13日或14日就會離開太空站回到地球。然而，隨着Starliner頻頻出現故障，其返航日期先是延後到6月18日，之後再分別延遲至6月22日和26日，現在已經至少延後至7月初。

早發現氦氣泄漏 波音仍堅持發射

據《紐約郵報》報道，早在Starliner發射之前，太空總署和波音公司的高層就知道它有氦氣泄漏問題，但卻認為問題不大，不會對安全構成威脅，可以按照計劃發射。但Starliner進入軌道之後，故障不斷增加。

Starliner目前已知的故障包括：5處氦氣泄漏、5個推進器失靈，還有一個推進劑閥門無法完全關閉。

圍繞Starliner推進系統故障的審查仍在進行中，太空總署和波音公司組成的任務管理團隊正在休士頓模擬其狀况，並考慮如何修復，包括採用軟件更新和更換硬件等方式。

而在此期間，太空總署也為兩名太空人安排了更多工作。預料兩名太空人會在7月2日嘗試出艙行走。但兩人最初其實是被安排在6月14日和24日進行兩次出艙行走，只是因為太空衣接連出現漏水問題才延期。

太空總署表示，兩名太空人的出艙任務包括：移除太空站通訊電線上的一個故障電子盒，以及收集樣本分析，以了解微生物在軌道實驗室外部生存和繁殖的能力。亦有媒體說，出艙任務包括檢修Starliner，以便評估它是否能夠回航。

但波音和太空總署對外仍然大派定心丸。波音表示，由於兩名太空人現在需要協助國際太空站操作，並且完成太空總署追加的任務，所以他們現在也不急於回程云云。

太空總署則表示，按照設計，波音的Starliner可以在國際太空站停留45日；若出現更多問題，還可以依靠各種備用系統，從而停留長達72日。同時，國際太空站的物資供應相當充足。

曾應對同類事件 有應變方案

據悉，即使工程人員認為Starliner無法將太空人順利送回地球時，也有多個成熟的應變方案。

其中一個方案，是先行借用現時停泊在國際太空站的SpaceX公司的載人版「龍」（Crew Dragon）飛船來回航。後者是在今年3月將4名太空人送到國際太空站。在緊急情况下，載人版「龍」飛船最多可以搭乘7人。

毫無疑問，若要用到這個方案，波音將會顏面盡失。多名知情人士強調，目前Starliner的故障問題還未顯示必須走到這一步。

另一個讓波音稍為保存面子的方案，是由它再發射一艘替代的Starliner飛船來接太空人回程。2023年就曾經出現同類情形。

事緣2022年9月21日，美國太空人弗蘭克•魯比奧和俄羅斯太空人謝爾蓋‧普羅科皮耶夫、德米特里‧佩特林，乘坐俄羅斯的「聯盟MS-22」號太空船抵達國際太空站。但同年12月15日，該太空船的熱控制系統外部散熱器出現冷卻劑泄漏，令原定大約180日後就回航，變成371日後才返回地球。

可借用對手SpaceX太空船

據悉，太空總署當年曾經考慮，讓SpaceX發射載人版「龍」飛船來接3名太空人回地球。但最終3人仍然選擇讓俄羅斯再發射一艘無人的「聯盟」太空船作為救援飛船。2023年9月27日，3名太空人才搭乘「聯盟MS-23」號太空船降落在哈薩克斯坦。

不過，從安全角度來說，筆者並不看好和贊成第二個方案。雖然波音的Starliner原先被美國太空總署視為載人太空任務的主力工具，獲得42億美元的合約，而SpaceX的載人版「龍」飛船只是作為備用方案，只獲得26億美元的合約，但兩者的正選和備胎地位早在幾年前已經互換。

以Starliner現時這麼差強人意的技術穩定程度，若讓波音再發射一艘去拯救滯留在國際太空站的兩名太空人，隨時有可能重演歷史而已。相比之下，SpaceX的載人版「龍」飛船近4年已經執行過大約12次來往國際太空站的任務，太空總署實在沒理由捨易取難，來保存波音的面子。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]