薛偉傑：波音Starliner有負眾望 故障頻生 太空人被迫滯留

原定只在國際太空站內逗留7至8日的兩名太空人，現時被迫至少逗留大約1個月。若Starliner的故障無法修復，兩名太空人更有可能要乘坐波音對手SpaceX的太空船才能返回地球！

原停留太空站8日 料至少延長至30日

據媒體報道，由於Starliner需要更多時間來修復不斷出現的故障，兩名太空人返回地球的時間已經推遲了至少4次。

作為驗證Starliner載人能力的首次任務，行程本來是相對簡單的。原定兩名太空人只需在國際太空站停留7至8日，6月13日或14日就會離開太空站回到地球。然而，隨着Starliner頻頻出現故障，其返航日期先是延後到6月18日，之後再分別延遲至6月22日和26日，現在已經至少延後至7月初。

早發現氦氣泄漏 波音仍堅持發射

據《紐約郵報》報道，早在Starliner發射之前，太空總署和波音公司的高層就知道它有氦氣泄漏問題，但卻認為問題不大，不會對安全構成威脅，可以按照計劃發射。但Starliner進入軌道之後，故障不斷增加。

Starliner目前已知的故障包括：5處氦氣泄漏、5個推進器失靈，還有一個推進劑閥門無法完全關閉。

圍繞Starliner推進系統故障的審查仍在進行中，太空總署和波音公司組成的任務管理團隊正在休士頓模擬其狀况，並考慮如何修復，包括採用軟件更新和更換硬件等方式。

而在此期間，太空總署也為兩名太空人安排了更多工作。預料兩名太空人會在7月2日嘗試出艙行走。但兩人最初其實是被安排在6月14日和24日進行兩次出艙行走，只是因為太空衣接連出現漏水問題才延期。

太空總署表示，兩名太空人的出艙任務包括：移除太空站通訊電線上的一個故障電子盒，以及收集樣本分析，以了解微生物在軌道實驗室外部生存和繁殖的能力。亦有媒體說，出艙任務包括檢修Starliner，以便評估它是否能夠回航。

但波音和太空總署對外仍然大派定心丸。波音表示，由於兩名太空人現在需要協助國際太空站操作，並且完成太空總署追加的任務，所以他們現在也不急於回程云云。

太空總署則表示，按照設計，波音的Starliner可以在國際太空站停留45日；若出現更多問題，還可以依靠各種備用系統，從而停留長達72日。同時，國際太空站的物資供應相當充足。

曾應對同類事件 有應變方案

據悉，即使工程人員認為Starliner無法將太空人順利送回地球時，也有多個成熟的應變方案。

其中一個方案，是先行借用現時停泊在國際太空站的SpaceX公司的載人版「龍」（Crew Dragon）飛船來回航。後者是在今年3月將4名太空人送到國際太空站。在緊急情况下，載人版「龍」飛船最多可以搭乘7人。

毫無疑問，若要用到這個方案，波音將會顏面盡失。多名知情人士強調，目前Starliner的故障問題還未顯示必須走到這一步。

另一個讓波音稍為保存面子的方案，是由它再發射一艘替代的Starliner飛船來接太空人回程。2023年就曾經出現同類情形。

事緣2022年9月21日，美國太空人弗蘭克•魯比奧和俄羅斯太空人謝爾蓋‧普羅科皮耶夫、德米特里‧佩特林，乘坐俄羅斯的「聯盟MS-22」號太空船抵達國際太空站。但同年12月15日，該太空船的熱控制系統外部散熱器出現冷卻劑泄漏，令原定大約180日後就回航，變成371日後才返回地球。

可借用對手SpaceX太空船

據悉，太空總署當年曾經考慮，讓SpaceX發射載人版「龍」飛船來接3名太空人回地球。但最終3人仍然選擇讓俄羅斯再發射一艘無人的「聯盟」太空船作為救援飛船。2023年9月27日，3名太空人才搭乘「聯盟MS-23」號太空船降落在哈薩克斯坦。

不過，從安全角度來說，筆者並不看好和贊成第二個方案。雖然波音的Starliner原先被美國太空總署視為載人太空任務的主力工具，獲得42億美元的合約，而SpaceX的載人版「龍」飛船只是作為備用方案，只獲得26億美元的合約，但兩者的正選和備胎地位早在幾年前已經互換。

以Starliner現時這麼差強人意的技術穩定程度，若讓波音再發射一艘去拯救滯留在國際太空站的兩名太空人，隨時有可能重演歷史而已。相比之下，SpaceX的載人版「龍」飛船近4年已經執行過大約12次來往國際太空站的任務，太空總署實在沒理由捨易取難，來保存波音的面子。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]