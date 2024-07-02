熱門新股大幅回撥散戶 削機構股東定價影響力

香港新股的全球發售架構，基本包括面向機構投資者的國際配售，以及面向零售投資者的公開發售兩部分。目前，監管機關要求新股公開發售部分最少佔一成（大型新股可為5%），如公開發售部分認購15至少於50倍，需啟動「回撥機制」，從國際配售部分回撥30%股份予散戶；認購50倍至少於100倍，需回撥40%；認購100倍或以上，需回撥50%。

天聚地合超購勁 首日反跌28%

「回撥機制」一向被指偏向短線買賣的散戶，增加新股掛牌後股價下跌的壓力。統計顯示，今年第二季以來掛牌首日五大升幅新股中，有4隻錄逾百倍認購；但五大跌幅新股中，亦有3隻錄百倍認購，包括天聚地合超購逾600倍，首掛仍大跌27.8%（見表3）。今年「超購王」GEM新股優博（8529），超購逾2500倍，首掛只升6%，上市以來累跌31%。有分析相信，高倍數認購及高比例回撥，與新股表現沒有必然關係，反而削弱機構投資者在定價上的影響力。

不過，證監會前主席梁定邦表示，現時機構投資者已縮減不少，不應降低回撥機制的比例。至於散戶是否增加新股掛牌後股價下跌的壓力，應先做研究，如新股上市後最少首兩周的交易模式。