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內地財新製造業PMI升至51.8 創3年高

標籤：經濟

【明報專訊】財新公布，6月中國財新製造業採購經理指數（PMI）報51.8，連續8個月處於擴張水平， 指數較5月上升0.1，為2021年6月以來最高，顯示製造業生產活動擴張加速。相對國家統計局周日公布製造業PMI報49.5，連續兩個月處於收縮水平，兩者PMI差距連續3個月擴大。財新PMI取樣偏重民企和出口型企業，分析認為數據反映出口將續為內地經濟帶來支持，惟內需仍然疲弱。

新訂單指數連續11月擴張

財新智庫高級經濟學家王喆表示，指數反映製造業供需保持擴張，生產指數連續5個月上升，續創兩年以來新高，而製造業新訂單指數亦連續11個月維持擴張，消費品和中間品需求高於投資品。新出口訂單指數擴張收縮至僅在50點以上，王喆指增長趨勢雖然維持，不過增速降至近6個月以來新低，反映海外市場需求略有轉弱。就業方面，指數連續10個月收縮，但6月回升至僅低於50點榮枯線，王喆指反映增聘和減少員工企業數量基本相當。

不過，內地製造業企業樂觀度降至逾4年半低位，王喆指生產經營預期指數仍位於擴張區間，但較5月降3點，企業家擔憂主要來自經濟下行壓力仍較大，市場競爭激烈。他認為雖然最近經濟數據延續向好，不過市場信心不足和有效需求不足，仍是當前經濟面臨的極大挑戰，政策對經濟支持力度未來需進一步加強，當局財稅改革等相關政策，亦應格外注重培育企業的樂觀預期。

與官方PMI連續兩月收縮有別

彭博經濟研究經濟學家朱懌指出，財新PMI取樣範圍較小，更側重私營和出口型企業，財新PMI相對官方強勁，表示出口可能在未來幾個月繼續為經濟成長提供支撐，但或無法抵消內需疲弱，6月高頻指標顯示，內地經濟復蘇勢頭有所放緩。另外，本月新訂單指數雖仍在擴張區間，但下降幅度較官方PMI為大。