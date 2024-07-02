人行：將開展國債借入操作 10年債息由紀錄新低反彈

券商：或鋪路沽債 利穩長債息

人行表示，措施是為維護債券市場穩健運行，基於當前市場形勢審慎觀察、評估基礎。另外，人行昨日逆回購操作淨回籠480億元，收緊流動性亦有助推升債息。近期人行提及關注機構大量持有長債的期限錯配和利率風險，人行將逐步在二級市場買賣國債，作為貨幣投放和流動性管理工具。明明認為，在10年國債收益率降至新低，賣出國債有利於穩定長債利率，防範利率風險。

中國債息下跌，擴大與美元債券的息差，亦是今年拖累人民幣下跌的原因，中午人行公布將借入國債，加上法國大選結果利好歐元，美元相對回落，助推人民幣離岸價收復7.3，最多上升71點子（1元等於1萬點子）至7.2967，在岸價最多上升13點子至7.2682。

分析：須推新一輪經濟刺激

內地著名經濟學家任澤平指出，目前內地經濟增長預期偏弱，通脹持續低迷反映消費不足，金融數據乏力則反映信貸需求不足，目前政策力度不足，市場預期受限，長債孳息率是對經濟基礎因素處於調整期的反映。

另外，任澤平指上半年債券供應偏慢，新增地方債僅為全年計劃總額35%，超長期特別國債亦無法滿足債市需求，而資金從銀行存款流出後，配置長期國債需求增加，目前債市供需失衡短期難以改變。基本和政策因素若無較大改變，長債利率或將持續下行，需要啟動新一輪經濟刺激，提振預期和擴大需求。