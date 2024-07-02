中金張文朗：中國工業利潤率升 反映競爭力增

中金張文朗在《Money Monday》第440期（3月18日出版）封面故事專訪中指出，中國出口總量全球佔有率由疫情前約14%上升至當時約15.5%，他分析：「不要小看這一到兩個百分點，是非常大的進步，還有我們的貿易順差，你看過去兩年我們的貿易順差遠遠比之前要高」，認為這反映中國製造業的供應鏈非常完整，具備全球競爭優勢。

張文朗當時表示：「我們看兩國之間的貿易，既要看直接貿易，也要看間接貿易，我最近看到CERP有一份研究報告，認為中國的製造業優勢非常明顯，一個原因是我們的供應鏈是非常完整的，這種情况下，別國的生產企業經常要從中國進口中間品、進口零部件，然後加工後再出口到另外一個國家去。所以我們看出口，別只看直接出口，也要看間接出口，所以需要把間接出口及直接出口加起來看，這樣才能更完整。」

中國近月出口續回升 成經濟增長亮點

事實上，中國近月出口總額持續回升，而期內入口總額變化不大（見圖1），令貿易順差擴闊，成為經濟增長亮點之一，而多隻工業股股價今年上半年亦有理想表現。

張文朗近日再次接受訪問時指出，與上一輪中國工業品出廠價格指數（PPI）走弱時期（2012年至2016年第三季）相比，本輪PPI走弱期間（2022年第三季至今），工業利潤率相對較高（見圖2），反映競爭力上升。

相比上次工業品通縮周期 本輪利潤率更高

由張文朗提供的圖表，是以分點圖（scatter plot）來點出2012年至2016年第三季期間每個月的PPI按年變幅及工業營業收入利潤率（12個月移動平均值），跟着根據每一點來劃成趨勢線（trend line）；該圖表也把2022年第三季至今PPI按年變幅及工業營業收入利潤率（12個月移動平均值）以分點圖及趨勢線顯示，由於該趨勢線高於2012年至2016年第三季期間的趨勢線，顯示在該兩個不同時期，以同一PPI按年跌幅來說，2022年第三季至今周期的工業營業收入利潤率更高，這正好反映競爭力上升。

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[封面故事]