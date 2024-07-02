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智和生物科技攻核子醫學 不排除在港融資上市

【明報專訊】香港本地醫學及生物科技研究相關人員，不滿足於靜待中外大戶落戶，由港人創辦，雲集本地醫生、放射性藥劑師等組成的智和生物科技（Zero Biotech），另闢蹊徑開發核子醫學精準治療方案。該公司行政總裁譚錦文接受本報訪問時指出，隨着實現商業化及需要確保同位素供應穩定性進行投資，他們不排除在港尋求融資甚至上市。

有別於使用化學成分的標靶治療，譚錦文稱，所謂核子醫學，是在醫務人員以癌細胞為目標同時，計算好施用劑量，運用鏈結（linker）向癌細胞施用弱的放射性同位素作精準治療，藉此有效將健康細胞區分開來。一般經兩個月治療已能處理95%病况，並延長壽命。

醫治癌症 獲李氏大藥廠投資

他說智和成立亦獲李氏大藥廠（0950）參與投資。其產品經李嘉誠基金會安排在港大醫科作臨牀試用，於瑪麗醫院醫治15例胰腺癌病例，只有一人離世。其針劑還曾經供應予浸會醫院等。在發展歷程中，他不諱言：「遇到不少挑戰，主要是政府對核子醫學不太認識，需做教育工作。」

智和為全港唯一擁有全牌照從事核子醫藥的生產至銷售的公司，譚錦文稱，現時在亞洲未有同行出現。隨着其胰腺癌針劑進行臨牀測試並陸續取得數據後，他說，計劃在內地、香港及澳洲申請註冊。歐美同類產品動輒叫價4萬美元，他估計公司的產品售價只約為三分之一。其粉嶺實驗室及生產設施所屬之RIT Biotech，生產業務在今年首季已實現盈利。由於全球生產核子醫藥所用同位素原料的少數核反應堆，近期有其中一個停產，譚錦文稱，這導致在港有6個末期癌症病人未能如期接受核子醫學治療。他透露，智和旗下Zero Linac計劃聯同政府及大學發展直線加速器，冀幫助穩定所需同位素等原料供應。他們更正着手接觸家族辦公室、創投公司爭取投資。他說：「我們不會避開上市，持開放態度，上市與否視乎市場環境而定。」