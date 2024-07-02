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安本：內地下半年料出招救經濟 或利中資股

【明報專訊】安本多元資產投資方案專員團隊亞太區主管張冬岳接受訪問時表示，雖然安本長遠而言對中國股票看好，但該行現時對於中國股票的配置為「中性」，認為市場業界現時決定進入中國市場的四大因素中，其中包括宏觀因素、政策、市場資金流動，以及估值等考慮點中，現時為「四缺一」、只欠市場資金流動。他相信，今年下半年內地將有政策出台，從而出現投資中國股票的短期機會。

稱市場資金仍欠流動

張冬岳指出，與公司客戶交流中發現，有歐洲主權基金最近於內地A股的平均配置約為1%左右，相較於2018年、中國股票加入MSCI新興市場指數時，其配置比例曾超過3%以上。

另外，張冬岳亦提到該歐洲主權基金客戶，對其他中國資產如債券及私募股權等的配置比例亦有所下降。

張冬岳認為，許多長期投資者對於中國股票信心仍未恢復，經濟基本面、房地產問題，以及中美貿易關係影響投資者對於中國股票短期的配置需求，但長期的配置需求仍需要中國政府的政策透明化，以進一步吸引外資流入。

張冬岳提到，內地政府對於支持房地產的政策「能打的牌已經打掉」。他提到，內地政策將內地一手、二手房屋的首付比例下降，以及提出各省市自主決定房貸利率下限，意味着房貸利率可低於貸款市場報價利率（LPR）。

他期待，7月舉行的三中全會中，中國政府可能公布更大規模的貨幣及財政寬鬆政策出台，「……但是大家（中國人民）口袋還是沒有錢……最終是需要一定的（寬鬆）政策，去幫助我們消化掉存量的一手及二手房。」