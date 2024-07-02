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施羅德投資：企業盈利看升 利好亞洲股市

【明報專訊】施羅德投資集團首席投資總監Johanna Kyrklund表示，在強勁的勞動市場和生產業反彈的推動下，預期2024年大部分主要經濟體的表現將會超出預期。

然而，在施羅德投資稱為「3D重置」，即脫碳 （Decarbonisation）、人口結構變化 （Demographics）和去全球化 （Deglobalisation）的三大結構性趨勢下，將會繼續對投資市場產生影響，並預示着未來幾十年通脹環境將會持續。為實現通脹目標，各大央行將需要維持較高的利率水平，目前美國及其他地區的勞動市場依然緊張，這可能對通脹緩和構成壓力。

在基本面穩健，尤其是預期企業盈利前景改善的背景下，施羅德投資對環球股市前景持樂觀態度。在英國、美國、日本和新興市場等地區，預期有五分之一的企業有望實現20%以上的盈利增長，反映企業盈利正在持續改善。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子 （Keiko Kondo）表示，該公司預期，2024年和2025年亞洲將會實現強勁的經濟增長；環球製造業周期加速、工業生產強勁、能源轉型，以及新經濟領域的發展，將帶動中國經濟發展。

近藤敬子又補充，美國貨幣政策仍然是亞洲市場的主要驅動力，從歷史數據來看，當前美國利率見頂或保持穩定時，往往是有利亞洲股市表現，與已發展市場相比，亞洲股市仍然被低估，在企業盈利正持續增長的背景下，亞洲股票估值有望迎頭趕上。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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