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溫傑：瑞聲受惠AI浪潮 待回調分注部署

【明報專訊】人工智能（AI）是去年至今投資者最具信心的投資概念，大家都積極發掘相關的受惠股份，而在港股之中，瑞聲科技（2018）值得留意。在介紹集團如何受惠AI浪潮前，我們會一如以往，先從集團背景及業務人手介紹。

瑞聲科技專注於感知體驗解決方案，若以業務分部去區分，主要包括聲學產品、電磁傳動及精密結構件、光學產品，以及傳感器及半導體產品，各分部分別佔總收入的37%、40%、18%及5%。值得留意是光學產品收入持續增加，雖然暫時仍虧損，但未來有望成為業績的增長動力之一。

集團發展策略正確，以往作出了前瞻性佈局，有望受惠AI帶來的增長機遇。根據市場調研機構Counterpoint Research的報告顯示，今年第一季支持生成式人工智能的智能手機（即AI手機）在全球智能手機銷量中的份額從上一季度的1.3%增加到6%。市場預期，有關滲透率將不斷增加，並加快換機潮，推動整體手機銷售。對瑞聲來說，AI浪潮帶動了更多的智能語音交互需求。為幫助大家理解，語音輸入將是AI的關鍵介面，蘋果（美：AAPL）亦因而致力強化Siri在軟件和硬件的功能和規格。

集團管理層表示，AI手機將會為其麥克風業務帶來更多機遇，料今年高信噪比麥克風產品有望持續導入高端機型（信噪比愈高，說明混在信號裏的雜訊愈小，聲音重播音質愈高），實現較大規模普及，2025年終端應用預估將達到5000萬支或以上規模。基於集團在高信噪比產品領域佈局相對較早，從64dB到70dB的產品都已進入量產階段，有助於顯著提升其產品平均價格（ASP）。

同時，光學業務亦值得關注。隨着智能手機市場有所回暖，加上升級升配的趨勢，光學模組產品出現加價潮。我們估計，集團此業務今年將迎來量價齊升，在加價及產品結構進一步優化下，模組產品ASP有機會提升10%至20%，同時月產能將增加超過10%，配合營運效率提升，光學業務的淨利有機會於下半年轉正。產品計，去年集團的WLG玻塑混合鏡頭出貨量超300萬支，同比增長約22%，除了在智能手機領域持續出貨，在車載攝像頭、運動相機和無人機等非智能手機領域也穩定交付。事實上，相較塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭擁有更大光圈、高解析力及低厚度等多重優點。

去年9月發布的iPhone 15 Pro Max升級配備了一顆5倍潛望長焦，首次採用玻塑混合鏡頭。有分析指出，玻塑混合鏡頭在獲得蘋果與華為採用後，將成為鏡頭產業的新關鍵趨勢，未來其他品牌的高端機型很可能會陸續採用。除手機外，WLG技術亦可助力車載鏡頭表現顯著提升，例如以更高成像精度、更強穩定性、更小型化等優勢。

篇幅所限，今次主要介紹其業務及發展亮點未能分析集團業績，往後我們將再作跟進。策略上，由於過去數月股價已顯著揚升，建議待回調才分注部署。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]