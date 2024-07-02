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陳永傑：美何時減息依然拉鋸

標籤：陳永傑

【明報專訊】聯儲局今年減息多少，根據其官員暫時所表示，多數認為只減一次，而且是去到年尾才行動，即是樓市股市投資者及業主，要抵受高息多一段時間，較為難受。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利指出，市場對聯儲局12月開始減息的預期是合理的。局方仍須看到更確切的證據，顯示通脹將有序回落至2%指標後，才會開始減息。卡什卡利相信美國經濟現况較他估計的為佳，局方處於有利位置，足以觀望多一段時間，視乎未來數月的數據再決定下一步行動。

費城聯儲銀行行長哈克表示，如果一如他所預期，美國經濟緩慢增長、失業率輕度上升，以及通脹需較長時間回落至目標，認為聯儲局今年減息一次是合適的做法。

對於所公布的美國消費物價指數（CPI）回落情况，哈克認同數據反映通脹仍向下走，但目前不是聯儲局更改貨幣政策的時機。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比指出，經濟數據顯示5月通脹降溫，他仍希望在減息之前見到更多月份錄得良好通脹數據。在過去18個月內，當局在降低通脹率方面取得很大進展。在減息之前必須見到更多的進展。

明年減息次數或增至4次

聯儲局成員普遍傾向鷹派，盡量將減息延後，但明年是美國總統大選年之後，經濟普遍不振，只會將更多的減息次數堆疊在一起，令減息有更大震撼力。在大幅減息之下，美國股市樓市以至全球投資市場變得更吸引，將會對全球股市樓市起到更大承接力，令投資市場更有看頭。現時市場預期明年減息由3次增至4次，威力更大。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]