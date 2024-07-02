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醫療費漲 職場新人宜進取投資

【明報專訊】經濟壓力、情緒和身體健康關係密切，惟有調查顯示，本港市民在這三方面達到理想水平的信心存在落差，因此各位有需要全方位提升在「身」、「心」及「財富」的個人健康。另一方面，「養兒防老」傳統觀念漸成「過去式」，醫療費用又不斷上漲，加上「長壽風險」提升，故有退休專家建議，剛踏入職場的年輕人應着重累積財富，在開始工作初期準備承擔較高風險，以平衡投資風險與回報。

明報記者 袁國守

宏利在今年1月至2月期間，對本港超過1000名25至60歲的成年人做問卷調查，以了解他們對10年後在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心。

受訪者表示，在1至100的評分標準中，他們的目標是在經濟和精神健康方面達到85分，在身體健康方面達到86分，但他們的期望卻有所落空，估計財務、精神和身體健康的得分分別只能達到70分、71分和71分，分別相差15分、14分和15分，反映大衆在實現個人健康可能面對不同程度的挑戰。

《宏利亞洲康健調查》發現，面對醫療成本不斷上漲，受訪者在維持財務穩健與確保身體健康之間往往面對艱難抉擇。當被問及影響其實現理想財務狀况的阻力時，69%的受訪者提及醫療費用的上漲。在過去的一年中，受訪者感受到醫療開支急增了18%，尤其在門診服務（22%）、藥物（15%）和預防性護理（14%）等方面，這更加劇了大眾的擔憂。宏利指出，這些數字突顯了醫療費用對個人造成的沉重經濟壓力，從而對其財務狀况產生了負面影響。

調查又發現，為了應對醫療費用不斷上漲的影響，受訪者採取了各種措施，包括更加注意飲食（41%）、使用較便宜的醫療服務（25%）、推遲或放棄身體檢查（19%），以及選擇保費較低、保障較少的醫療保險計劃（18%），這些舉措揭示大眾為解決經濟壓力而採取的不同措施，以及他們在維持財務穩健與確保身體健康之間往往面對艱難抉擇。

70%育有子女受訪者擬推遲退休年齡

此外，調查結果還突顯了精神健康對身體健康的影響，其中壓力（34%）和焦慮（28%）被視為影響未來精神健康的兩大主要因素。衆所周知，壓力、焦慮與各種身體疾病之間的密切聯繫，反映精神健康和身體健康之間的相互影響；另一方面，對於癌症和心臟病等嚴重疾病的擔憂，被受訪者視為實現理想身體健康水平的主要障礙。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，醫療成本不斷上漲和由此衍生的經濟壓力，再加上精神健康問題日趨普遍，香港市民必須重新審視維持整體健康的方法，而該公司一直積極提倡身心智富的理念，強調在財務、精神和身體健康三方面取得平衡的重要性，從而獲得更健康豐盛的人生，因此鼓勵大衆從「身」、「心」、「財富」三方面全方位提升自己的財務和身心健康。

另外，該調查反映公衆的養兒防老觀念有所轉變，育有子女或打算生育的本港成年受訪者中，約有37%表示不會指望子女在其晚年時提供經濟支援；隨着此觀念的改變，70%已婚並育有子女的受訪者計劃推遲退休年齡，這一趨勢可能影響人們對退休規劃產品和服務的期望。白凱榮指出，積極前瞻的財務規劃，可助有效應對人生各階段的不同需要，該公司鼓勵市民不應局限於單純儲蓄，更應該以明智和高瞻遠矚的方法進行理財規劃，如可尋求專業理財顧問的協助，制定出適合自身長遠目標的全方位理財方案，這樣不僅能夠提升個人對財務狀况的信心，更可掌控自己的未來，朝着財務穩健的目標邁步前進。

面對長壽風險 退休前須做好財務規劃

另一方面，大眾還面對在有生之年耗盡積蓄的風險，即所謂的「長壽風險」。施羅德投資香港退休業務總監劉以浩指出，隨着醫療保健和醫療技術進步，預料香港人平均壽命將會繼續上升。根據2023年的數據，香港男性平均壽命為82.5歲，女性為87.9歲，居世界之冠；然而，潛在的問題是大眾需要應付長達20年甚至更長時間的退休生活開支。根據施羅德投資「2024年香港退休調查」，發現在職人士所需的退休資金儲備與退休後開支之間，平均存在240萬港元的差距，顯示尚未退休的港人可能更需要在退休前為財務規劃做好充分準備。

劉以浩指出，為了拉近差距，退休金計劃成員應考慮調高退休儲蓄，並更積極管理退休儲蓄帳戶。他建議，剛踏入職場的年輕人應更加着重累積財富，並在開始工作的初期準備承擔較高風險，以平衡投資風險與回報。當退休金計劃成員接近55歲 （退休年齡）時，他們應考慮將其投資組合調整，以着重於獲取更穩定的回報和收入；相比之下，退休人士更應以獲取穩定收入及一定的增長回報作優先考慮，以思量應付未來的生活開支和醫療費用，同時考慮未來通脹因素。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]