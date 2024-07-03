高息中特估領漲 港股7月開局微升 內銀內險電訊三桶油大成交向上 北水增至60億

恒指昨低開49點，已為全日低位，之後轉升最多267點，高見17,986點，逼近萬八點關口遇阻力。美股期貨、深證午後跌幅擴大，港股升幅收窄，收市升50點，連升兩個交易日。國指升0.68%收報6374點；科指則跌0.4%收報3539點，見逾兩個月新低，並且連跌第3日，累挫4.1%。

科指跌0.4%見兩月新低

大市成交金額達1184億元，較前一日增加兩成 ，是6月21日以來最多。「中特估」成交特別大，其中建設銀行（0939）成交金額達40.5億元，排成交榜第三名；工商銀行（1398）、中海油（0883）、中國移動（0941）、平安保險（2318）及中石油（0857）成交亦達17億至27億元，均打入成交榜前二十大。「中特估」股價普遍做好，內銀、內險、三桶油及電訊等都上升；中石油及中海油升逾4%；建行、工行、招行（3968）及平保升逾1％至2%；中國聯通（0762）升2.6%。

北水昨日淨流入近60億元，較上日增加62%，是6月20日以來最多，也是連續第5日淨流入。北水力吸「中特估」，建行錄北水淨流入達17億元，為全日北水淨買貨最多的股份；工行、中海油及中石油亦分別錄9.95億元、4.96億元及2.82億元淨流入。

內房做好 潤地升3%

重磅科網股個別發展，騰訊控股（0700）及京東（9618）跌近1%至2%分別報369.2元和101.2元，美團（3690）及小米（1810）升約1%分別報112.2元和16.66元；重磅內房股亦普遍做好，潤地（1109）、龍湖（0960）約升3%分別報27.35元和11.04元，萬科（2202）亦升逾2%報4.75元。

分析：三中全會召開 走勢才明確

獨立股評人郭思治表示，大市在現水平拉鋸，相信要待三中全會召開後，才有較明確走勢。不過，由於成交不足、實體經濟環境欠佳及資金不足，就算三中全會有政策出台，預期效應都是短暫，形容後市「有波幅、無升幅；有反彈，無大升」。恒指如重上萬八點，市場氣氛會稍好，相反，若續在萬七點徘徊，有可能向下尋底。

明報記者