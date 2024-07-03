moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

吉利：歐盟加徵關稅影響有限

【明報專訊】吉利汽車（0175）日前首次公布季度業績，並調升今年銷量目標5%至200萬輛。吉利汽車集團行政總裁淦家閱昨於網上會議時表示，今年下半年會有兩至三款全新車型陸續上市，包括第三季及第四季分別推出的A級SUV（小型車）和混合動力的A級SUV，並相信上半年銷量增長勢頭可維持至下半年，對集團達到全年目標有信心；集團又指旗下領克未來不會單獨上市。

歐盟上月宣布對由中國出口的純電動車加徵關稅，當中吉利將被徵收20%額外關稅。淦家閱表示，目前吉利汽車出口至歐盟的純電動車佔比有限，對集團銷量及盈利影響不大。他續稱，近年有更多車廠在海外建廠，但認為其靈活性較差、退出成本高，故會優先利用現有海外合作伙伴的產能，並以直營加經銷商模式佈局海外。他提到集團調升全年出口目標，由年初的30萬上調至38萬輛；其中，東歐估計約15萬輛，中東和非洲約7萬至10萬輛，東盟約7萬至8萬輛，亞太區約5萬輛。

調升全年出口目標至38萬輛

吉利汽車首季毛利率按年略跌0.5個百分點至13.7%，集團首席財務官戴永表示，燃油車毛利率維持雙位數，新能源車則是個位數，故較低盈利的新能源車滲透率增加影響了整體毛利率。同時，降本成效未完全在首季反映，但按公司現時工作節奏估計，料第二季毛利率將較首季上升。淦家閱補充稱，集團已完成新能源車的前期大規模投入，料成本會更快攤薄。

吉利旗下極氪（美：ZK）智能科技行政總裁安聰慧表示，今年8至10月極氪將推出MIX及內部代號為CX1E的中大型SUV，並計劃今年第三季實現月交付2萬輛，第四季月交付3萬輛，全年實現15%的毛利率目標。他又指出，明年極氪將推出三款車型，包括兩款SUV、一款較「001」細小的獵裝車型。另一方面，吉利汽車控股公司行政總裁桂生悅表示，旗下領克未來不會單獨上市，並會按照整體發展戰略整合，讓吉利汽車成本規模達到最佳狀態。