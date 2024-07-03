吉利：歐盟加徵關稅影響有限

歐盟上月宣布對由中國出口的純電動車加徵關稅，當中吉利將被徵收20%額外關稅。淦家閱表示，目前吉利汽車出口至歐盟的純電動車佔比有限，對集團銷量及盈利影響不大。他續稱，近年有更多車廠在海外建廠，但認為其靈活性較差、退出成本高，故會優先利用現有海外合作伙伴的產能，並以直營加經銷商模式佈局海外。他提到集團調升全年出口目標，由年初的30萬上調至38萬輛；其中，東歐估計約15萬輛，中東和非洲約7萬至10萬輛，東盟約7萬至8萬輛，亞太區約5萬輛。

調升全年出口目標至38萬輛

吉利汽車首季毛利率按年略跌0.5個百分點至13.7%，集團首席財務官戴永表示，燃油車毛利率維持雙位數，新能源車則是個位數，故較低盈利的新能源車滲透率增加影響了整體毛利率。同時，降本成效未完全在首季反映，但按公司現時工作節奏估計，料第二季毛利率將較首季上升。淦家閱補充稱，集團已完成新能源車的前期大規模投入，料成本會更快攤薄。

吉利旗下極氪（美：ZK）智能科技行政總裁安聰慧表示，今年8至10月極氪將推出MIX及內部代號為CX1E的中大型SUV，並計劃今年第三季實現月交付2萬輛，第四季月交付3萬輛，全年實現15%的毛利率目標。他又指出，明年極氪將推出三款車型，包括兩款SUV、一款較「001」細小的獵裝車型。另一方面，吉利汽車控股公司行政總裁桂生悅表示，旗下領克未來不會單獨上市，並會按照整體發展戰略整合，讓吉利汽車成本規模達到最佳狀態。