moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地新能源車6月銷售報捷

【明報專訊】中國新能源車企陸續公布最新銷售成績，均勝市場預期。理想（2015）6月銷量按年升近五成至4.78萬輛，昨日股價全日最多升逾8%見75.95元，其後回軟但收市仍升半成報73.8元，成交8.88億元。小鵬（9868）、蔚來（9866）股價同樣做好，龍頭比亞迪（1211）上月銷量升35%，惟未能帶動股價，昨跌1.6%報228.2元。

理想股價漲近半成

新勢力「蔚小理」上月銷量均按年錄得升幅（見表），蔚來按年升98.1%至2.12萬輛，按月增3.2%，次季升1.4倍至5.74萬輛；小鵬按年升23.8%至1.07萬輛，按月增5.1%，次季升30.2%至3.02萬輛；以及理想按年升46.7%至4.78萬輛，按月增36.4%，次季升25.5%至10.86萬輛。

另外，小米（1810）汽車於微博公布6月小米SU7交付量超過1萬輛，並稱上月已開始雙班生產，料本月起買家下訂後交付周期最多可縮短5周。小米早前公布5月交付量為8646輛，今年累計有1.58萬輛。

小米SU7交付逾1萬輛

摩根士丹利發表報告指出，中國新能源車企銷售達成次季目標，理想、小鵬達到公司指引的10.5萬至11萬輛，蔚來則超出公司指引上限。大摩又表示，比亞迪6月交付量按年升35%至34.17萬輛，次季銷售量為約99萬輛，與市場預期的100萬輛相若。此外，吉利汽車（0175）旗下極氪（美：ZK）6月交付量按年升89%至2.01萬輛，大致符合市場預期。該行稱，上半年交付量為8.79萬輛，意味下半年每月平均銷售需提升至2.37萬輛，才可達到全年23萬輛的銷售目標。