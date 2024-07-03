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建行據報總部員工最少減薪一成

【明報專訊】據路透社引述兩名消息人士指出，中資四大銀行之一的建設銀行（0939）正推行大規模減薪行動，該行要求總部員工平均減薪最少一成，更高職位員工減薪幅度更大，大部分分行員工的減薪幅度高於總部員工，惟部分盈利較強的子公司減薪幅度會較低。

建行2023年年報顯示，去年底員工數目達37.6萬，員工成本按年增加2.29%至1280億元（人民幣，下同），人均年薪約34萬元。在員工總成本中，工資、獎金、津貼及補貼佔比846.18億元，按年只增加1.48%。在路透社傳出建行總部及大部分分行員工減薪的同一時間，根據其股東通函進一步顯示，新一年度的固定資本開支亦按年削減10億元，降至180億元，同時亦指出，已經指導制訂績效薪酬延期支付與追索扣回管理辦法，進一步完善薪酬激勵約束機制；深入開展員工薪酬結構分析，積極推動「傾斜基層」政策落實。

若按今次傳出涉減薪的總部而言，2023年度總員工數目按年增加2.48%至14,787人，但是稅前利潤按年大減46.96%至205.16億元。信用減值所涉金額雖然比珠三角及中西部為小，卻多於長三角，達到194.71億元。

彭博：匯控放慢招聘等控支出

此外，彭博社引述消息人士報道，即將離任匯豐控股（0005）行政總裁職務的祈耀年（Noel Quinn），希望透過放慢招聘速度，以及要求投資部門的銀行家控制出差外遊開支，以削減該行的營運成本。該集團於特定情况下，將不會補充近幾個月離職的員工，某些部門已被指示暫停人手招聘。當中有投資部門的銀行家被要求於出差外遊時，需充分利用出差時間，每日至少安排三次客戶會議。