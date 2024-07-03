moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

克而瑞：百強房企6月銷售回暖

標籤：經濟

【明報專訊】克而瑞地產研究日前發表報告指出，今年6月內地百強房企銷售有所回暖，實現單月金額4389億元（人民幣，下同），按年下跌16.7%，按月增長36.3%。匯豐發表報告稱對內地房地產市場復蘇速度感驚喜，並相信二手成交復蘇將逐漸蔓延至一手市場。

據克而瑞報告顯示，由於內地房企屆6月年中衝刺時間，加之核心一線、二線城市鬆綁政策落地，市場供求按月持續增加，延續輕微復蘇走勢。報告認為，得益於5月以來從中央到地方利好政策不斷，目前仍處存量需求釋放周期。加之當前供應及成交也基本降至低位，後期大概率延續企穩態勢。

匯豐表示，6月銷售量按月大幅增長，反映5月一系列政策為房地產市場帶來利好刺激，並預計內地新樓銷售下半年將回升，且樓價將持續復蘇，惟當前過渡時期可能受壓。惟摩根士丹利預料，內地房地產銷售今年下半年保持疲弱。因樓價長期下跌，該行對一線、二線城市銷售改善的持續性持審慎態度。此外，鑑於二手房競爭加劇及一手供應有限，大摩預計一手銷售在下半年依舊疲弱。

碧桂園上月銷售大跌73%

碧桂園（2007）昨日公布6月單月營運數據，期內共實現合同銷售金額約43億元人民幣，按年大跌73.13%，合同銷售建築面積約40萬平方米，按年減少80.3%。