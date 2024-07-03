moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

羅兵咸降IPO集資預測逾兩成 維持港今年80新股 仍為四大行最樂觀

【明報專訊】四大會計師行之一的羅兵咸永道（PwC）下調本港今年公開招股（IPO）新股集資額預測，由年初預測的1000億元，下調兩成至三成到700億至800億元，預測新股數目維持80隻。羅兵咸為四大會計行中最後一家更新今年本港IPO集資額預測，亦為四大行中最樂觀。除安永維持今年全年500億元預測外，其餘三大行均下調原先1000億元集資額的預測，當中下調幅度最多達四成。

上半年集資額131億 跌27%

羅兵咸永道提到，由於地緣政治經濟不確定、利率高企，以及通脹放緩速度遠較預期慢等不同因素，影響本港IPO市場，令投資氣氛審慎，新股融資規模亦普遍較小，上半年IPO集資額為131億元，按年跌27%；期內新股數目為30隻，按年跌9%。

該行表示，對港IPO市場謹慎樂觀，而今年第二季亦見有逐步回暖的迹象，目前有100家公司已向港交所（0388）遞表申上市，當中有部分大型公司已於中證監成功備案，若今年下半年市場情緒續改善，或有機會有超過50億元的大型IPO發生。隨着加息周期結束，各國主要央行陸續啓動減息的刺激下，來自歐洲、美國和中東的全球資金預計將會回流亞洲，而資金流入將會增加市場流動性及提升估值。

特專科企赴港上市 助穩定市場信心

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合伙人黃金錢表示，隨着下半年息率有望下調，港IPO市場有機會復蘇，預料中概股和科技公司，特別是特專科技公司赴港上市，將有助穩定本地資本市場的信心，而新的《第18C章》上市機制將發揮關鍵作用，預計將進一步促進科技產業生態系統的發展。

黃金錢續稱，港交所透過加強與內地監管機構合作，將可進一步便利中國內地企業赴港上市的工作，港府及相關監管機構亦繼續採取措施擴大其全球影響力，有望吸引更多中東和東盟上市公司來港上市。

明報記者 江陵凱