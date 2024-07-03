羅兵咸降IPO集資預測逾兩成 維持港今年80新股 仍為四大行最樂觀

上半年集資額131億 跌27%

羅兵咸永道提到，由於地緣政治經濟不確定、利率高企，以及通脹放緩速度遠較預期慢等不同因素，影響本港IPO市場，令投資氣氛審慎，新股融資規模亦普遍較小，上半年IPO集資額為131億元，按年跌27%；期內新股數目為30隻，按年跌9%。

該行表示，對港IPO市場謹慎樂觀，而今年第二季亦見有逐步回暖的迹象，目前有100家公司已向港交所（0388）遞表申上市，當中有部分大型公司已於中證監成功備案，若今年下半年市場情緒續改善，或有機會有超過50億元的大型IPO發生。隨着加息周期結束，各國主要央行陸續啓動減息的刺激下，來自歐洲、美國和中東的全球資金預計將會回流亞洲，而資金流入將會增加市場流動性及提升估值。

特專科企赴港上市 助穩定市場信心

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合伙人黃金錢表示，隨着下半年息率有望下調，港IPO市場有機會復蘇，預料中概股和科技公司，特別是特專科技公司赴港上市，將有助穩定本地資本市場的信心，而新的《第18C章》上市機制將發揮關鍵作用，預計將進一步促進科技產業生態系統的發展。

黃金錢續稱，港交所透過加強與內地監管機構合作，將可進一步便利中國內地企業赴港上市的工作，港府及相關監管機構亦繼續採取措施擴大其全球影響力，有望吸引更多中東和東盟上市公司來港上市。

明報記者 江陵凱