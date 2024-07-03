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澳門上月賭收177億 符大行預期

【明報專訊】澳門博彩監察協調局日前公布6月份博彩收入達177億元（澳門元，下同），摩根士丹利及瑞銀發表報告均認為最新的澳門賭收水平與預期一致。高盛認為，隨着暑假將至，料賭收在未來數個月會逐步回升。

摩根士丹利指出，6月份的賭收水平與市場預期的178億元大抵一致。該行料博彩企業在今年第二季的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按季跌4%至19.7億美元，營運開支則按季上升3%至4%，再投資項目的成本則按季持平。

儘管月內博企停止向非博彩客提供免費餐飲、減少轉介計劃及內地銷售及宏觀經濟較疲弱，但指出6月份的賭收仍然表現正面。

瑞銀的報告同樣認為，6月份賭收與市場預期一致，放慢的情况與2015至19年的6月，平均按月下跌9%一致。若然月內首3個星期日均賭收為5.78億元，反映最後一個星期的日均賭收提升至6.28億元。該行料隨着擴大自由行及暑假增加機位供應，有望剌激旅客數目增長。

瑞銀料暑假訪濠旅客數目增

高盛則認為，6月份賭收回復至疫情前74%水平，主要反映季節因素及贏率波動。第二季的賭收則達564億澳門元，較過往季節性跌3%至5%而言已經跑贏。隨着內地推動更多惠澳旅遊措施，料有利旅客訪澳時購物增加，支持博企內的商場消費，料未來數月澳門的博彩收入逐步復蘇。