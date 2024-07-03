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鮑威爾：通脹降溫有進展

【明報專訊】美國聯儲局認同通脹重回降溫趨勢，鞏固市場對9月減息的預期，加上電動車生產商特斯拉（Tesla）（美：TSLA）交付量沒有市場預期般差，股價做好，都帶動美股由低位回升。

Tesla交付勝預期 美股早段做好

聯儲局主席鮑威爾周二出席歐洲央行年度論壇時表明，近期物價數據反映通脹重回降溫趨勢，形容有不少進展，但需要更多數據了解基本通脹狀况，建立通脹將持續回落至2%目標的信心才會開始減息，由於美國經濟和就業強勁，所以有時間等待。他形容與去年特別關注通脹不同，今年通脹和就業風險相對均衡，不希望維持緊縮貨幣政策太長時間，拖累經濟增長。利率期貨反映，市場曾預期9月減息機會繼續逾60%。

另外，美國勞工部周二公布，5月職位空缺意外由3年低位回升，增加22.1萬個至814萬個，市場原本預期會減少至791萬個，4月職位空缺數字由805.9萬向下修訂至791.9萬個。美股在下半年首個交易日做好後，周二早段好淡爭持，道指、標普500指數和納指低開後，受惠鮑威爾言論令指標的10年期債息回落，大市曾經倒升，但道指之後再失去動力。Tesla電動車交付量連續兩季按年下滑，是約12年來首次，第二季有近44.4萬輛，按年跌4.8%，但多過市場預期43.9萬輛，按季亦回升逾14.7%。公司股價早段曾急升逾10%，重上230美元水平，逼近今年高位。

（綜合報道）

[國際金融]