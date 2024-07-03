姜靜：歐元料續雙向波動

然而，即使右翼聲勢有所減弱，但結果顯示國民聯盟仍有機會在第二輪投票後獲得絕大多數國會議席，市場在消化了當下好消息後，樂觀情緒很快消退，法國股市和歐元漲勢回落。

7月7日舉行的第二輪國會選舉，有機會產生兩種結果。第一，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨（RN）在國民議會中大幅領先，獲得絕對多數席位；第二，其他政黨結成聯盟，並借助戰術投票策略，阻止右翼掌權，形成一個沒有多數派的懸峙國會。目前來看，無論哪種選舉結果，都將會為法國未來政府和政策帶來不穩定性，但右翼得勢為歐元帶來的負面影響可能比懸峙國會更嚴重。市場擔心極右翼政黨在財政問題上的立場，尤其在法國已因其巨額財政赤字遭歐盟批評的背景下（法國赤字率為5.5%，遠高於歐盟3%的上限）。另市場亦關注「共治」政府（總統和總理來自對立政黨）是否能有效管治，並持續推進削減政府開支計劃。

隨着第二輪選舉接近，歐元可能面臨新壓力，歐元兌美元目前在1.0730水平附近交易。技術層面看，日線圖上看跌勢頭顯示出消退迹象，RSI則上漲，料可能繼續雙向波動。阻力位為1.0760（21日均線）、1.0780（50日均線）、1.0810；支撐位為1.0710、1.0660/70水平（近期低點）。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]