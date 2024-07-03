安本Josh Duitz：減息周期將至 換馬收息股

美國經濟增長及通脹降溫速度，為影響聯儲局作出減息決定的兩大因素。Duitz表示，該公司投資團隊預測的基本情景為美國經濟將「軟着陸」，即增長放緩，但仍保持正增長，並預期近年驅動美經濟意外增長的因素，應在年內有所減弱，有助抑制通脹，事實上過去一年美國勞動市場已現良性降溫，通脹亦已緩和，意味美國不需通過經濟徹底收縮來遏抑通脹，但去年全球通脹加快減速的情况，可能會被物價緩慢下降所取代。他指出，參考過往的歷史，降低通脹的「最後一里路」往往是最困難的，而由於許多經濟體的薪酬增長現放緩，美國通脹仍有望於今年內逐步接近央行的目標。

料美聯儲今年12月才減息

對於減息預期，安本副首席經濟師James Cann指出，美聯儲在6月議息會議上意外地展示鷹派立場，顯示在經濟增長和勞動市場仍穩健的情况下，聯儲局正保持耐性，等待通脹出現持續回落的趨勢，並不代表可排除美國9月減息的可能，惟局方需要看到持續疲弱的通脹數據，才會朝此方向作出改變，而目前似乎沒有太多改變的空間，當然經濟增長或勞動市場指標急劇惡化，也可產生同樣的轉變；儘管該公司認為美國經濟活動將繼續放緩，但現時幾乎看不到當地經濟將大幅度減弱的迹象，另基於美國大選臨近，今年11月也不太可能是減息時間點的選項，考慮到這些因素，該公司預期美聯儲可能會待至今年12月才減息。

市場普遍預期美國將於今年減息，在減息前將資金由高息存款，換馬至其他高收益資產，為今年投資市場另一熱門關注點。除債券以外，收息股也有望提供吸引的收益。

根據安本的研究，由2000年12月至2024年1月期間，合計各市場以本幣計算的股價及股息回報後，期內環球股市的累計總回報逾300%，美國市場及亞洲除日本外市場的總回報均逾400%，澳洲市場的總回報則逾500%，新興市場的總回報更逾600%。Duitz補充，目前環球各地市場均不乏收息股的選擇，環球市場存在大量派息事件，以過去12個月為例，MSCI所有國家世界指數中的成分股合計派息逾1萬億美元，顯示股息的存在出乎意料地具韌性，且股息也是最可靠的投資回報來源之一。

投資組合高配法英德荷市場

至於選擇收息股方面，Duitz表示其管理的股息基金，在資產配置上，無論是投資於個別市場，還是行業，主要受由下而上的股票機會所驅動，而目前該投資組合中，高配最多的市場是法國、英國、德國和荷蘭，最大的低配市場是美國，若從市場角度分析，目前以收取股息為主的投資組合普遍偏重歐洲股票，基於歐洲市場是坐擁許多能夠支付具吸引力年度股息企業的地區，特別是在一年中的第一季及第二季度，這顯然有助於提高投資組合的收益，加上目前歐洲市場具相對令人滿意的估值。

Duitz續稱，其管理的投資組合現時在行業配置方面，高配最多的是公用股、金融股和必需消費品股。

可留意公用金融必需消費品股

Duitz認為由於這些行業的股息率具吸引力，且股息增長相對較快，稍為高配這些行業股可令投資組合的收益更具可持續性，並稱該投資組合現時相對低配通訊服務股和資訊科技股，主要由於許多科技和通訊服務領域的大型企業，其股息普遍偏低，甚至不派息。

藉基本面研究 捕捉特別股息機會

要提升股息收入，除留意可持續派息的股份外，Duitz表示，也可戰術性地捕捉特別股息事件，如從已宣布及尚未宣布的股息事件中進行選擇，就特別股息而言，可透過基本面研究識別出有可能派發特別股息的公司，如個別獲得偶發性的現金，而不需要使用的企業，若及早入市並預測準確，當相關企業公告將派發特別股息，股價一般會上漲，投資者便可同時賺取具吸引力的特別股息及股價升幅。

明報記者

[劉敬華 基金特區]