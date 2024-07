培育鑽石席捲全球 香港品牌RAGAZZA登上國際舞台

1.1ct, D, VVS1, EX, EX, EX, NONE

熟悉鑽石的人們都應該對這組數字不陌生吧?它們就是鑽石鑑定權威機構美國寶石研究院(GIA)和國際寶石學院(IGI),對天然鑽石以及實驗室培育鑽石進行鑑定評價後,紀錄在證書裡的標準組合內容。

對,你沒看錯!天然鑽石與實驗室培育鑽石都用著同一個標準鑑定系統去評價它們的等級。

曾幾何時,鑽石只屬於皇室貴族的專屬玩物,它們是地位與權力的象徵。即使隨時間煮雨到了近現代,天然鑽石也並非一般人能負擔得起的消費,“一克拉的夢想”,對很多人來說,特別是對女性而言終究只是隔著櫥窗,與“一克拉”的一場浪漫對視而已。但直到近年,實驗室人工培育鑽石的出現與普及,“一克拉”不再是遙不可及的夢想。

RAGAZZA DIAMOND與培育鑽石

香港,作為亞洲珠寶鑽石的傳統經銷重鎮,理所當然的不會缺席這股浪漫的革命。本地著名跨國鑽石零售商RAGAZZA DIAMOND,在多年前就已察覺到培育鑽石的潛質以及它恰好與品牌的初衷 - “讓每個人都能擁有最好最值得的傳世寶”有著本質意義上的相近,於是便開始積極著手佈局和經營培育鑽石市場。

“不同人士無論富貴與否,他們都有購買珠寶鑽石首飾的需要,比如婚嫁喜慶。但發覺很多顧客朋友未必有很充裕的預算去進行鑽石消費,而培育鑽石的出現正好填補了這個憂慮。” RAGAZZA創辦人Jun Lam表示。

培育鑽石是真鑽石嗎?

這個問題放在幾年前或許還很火熱,但隨著時間的推移,如今大眾普遍已對培育鑽石有基本的了解並且抱持開放和接受的態度。某程度上而言,這要歸功於當今資訊傳播的發達,普羅大眾從各種資訊管道都可以輕鬆閱讀到關於實驗室培育鑽石與天然鑽石的報導,加上培育鑽石是經由先進的科學技術培育產生,其優越的穩定性讓生產出的培育鑽都有優良的品質,如果您嘗試尋找有關它的負評,你將會發現天然鑽的負評比起培育鑽多得多。加上國際鑑定機構於不同渠道的公開認可,不管是實驗室培育的亦或從地下開採出來的,鑽石就是鑽石,兩者在物理上是對等的。這無疑已經奠定了培育鑽石的歷史地位。“RAGAZZA的培育鑽石都附有IGI或GIA證書,門市職員會使用專業儀器與客人一同檢驗鑽石的獨立雷射編號,我們不希望自己的城市裡出現黑店,我們鼓吹整個行業嚴謹地讓消費者買的安心。”Jun指出。

培育鑽石的身分認可

根據來自全球領先的國際市場研究和市場數據分析機構researchandmarkets.com的報導,全球培育鑽石市場的成長將從2023年的233億美元成長到2024年的256.8億美元。而且預測到了2028年規模將會達359.7億美元,複合年增長率為8.8個百分點。此外,珠寶行業分析機構Tenoris的分析數據顯示,按照美國本土的培育鑽石銷售量計算,截止2024年4月,美國的培育鑽石銷售市占率是56.8%,超越了天然鑽石的43.2%。此外,LVMH集團旗下的高奢珠寶品牌Fred也首次將培育鑽石融入高級珠寶系列當中,Prada也在2023年第一次推出培育鑽石高級珠寶。由此可見,培育鑽石的“身分認證”已毋庸置疑。

新世代消費習慣之變化

當今消費意識轉變,不再一味只為保值買單,而是更趨向於注重消費體驗和個人感受,昂貴的天然鑽石不能再打著“稀有”和“珍貴”就可俘獲大眾的心,反而品牌價值,企業形象,社會責任以及產品設計對他們而言更加重要。尤其對年輕一代的主要消費群體,這種消費習慣的改變尤為明顯。

近年,RAGAZZA藉著高品質的鑽石,公道和具競爭優勢的定價系統,獲得眾多消費者,特別是新世代消費者的青睞。從開業至今在市場上已積累了許多正面的評價,在婚嫁用首飾中也佔有一席之地。如今RAGAZZA更積極開拓香港以外的國際市場,除了香港總店外,在澳門,馬來西亞的吉隆坡以及台灣台北均設有門市展廳,提供高品質保證,購買體驗滿分的服務。RAGAZZA坐擁品牌優勢,與更多的消費大眾一同分享參與這股浪漫的鑽石革命浪潮。

