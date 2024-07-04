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中特估科網股力撐 恒指升209點逼萬八

標籤：經濟

【明報專訊】雖然內地財新中國6月服務業PMI遜預期，以及人民幣續貶值，離岸價曾貶至8個月低位，惟聯儲局主席鮑威爾放鴿，指抗通脹已取得進展，加上高息「中特估」續做好，以及科網股接力炒上，恒指昨日最多升近250點，一度升穿萬八點，惟未能企穩收市，收報17,978點，升209點。科指連跌3日後昨反彈2.5%。大市成交連續兩日破千億元，但較上日略減4%。北水淨流入就減至36億元，為一周最少。分析認為，恒指仍受制萬八點關，預料後市在現水平拉鋸，約有二三百點上落。

北水淨流入減至36億

恒指昨高開72點後反覆向上，一度升248點，重上萬八關，高見18,017點，但之後沽壓湧現，收報17,978點，升209點，連升第三個交易日，累升262點。國指升1.3%；科指升2.5%收報3,626點。大市成交1135億元，較上日減少4%，是6月28日後最少。北水淨流入36.43億元，較上日減少38.8%，為連續第6日流入。北水續吸「中特估」，建行（0939）錄淨流入達8.37億元，為全日北水淨買最多股份；工行（1398）及中移動（0941）亦分別錄淨流入6.98億元及5.97億元。騰訊（0700）再遭北水淨沽4.34億元。

高息「中特估」續做好，中石油（0857）創52周高，與中石化（0386）、中國聯通（0762）齊升逾2%。平保（2318）及中移動（0941）亦升逾1%。科網股接力炒上，ATMXJ同做好，美團（3690）升4.4%；騰訊、阿里巴巴（9988）及京東（9618）升約2%；小米（1810）升1.4%。

商湯急升17% 國指科指中最佳

商湯（0020）據報將於世界人工智能大會發布「日日新5.5」版本，全日急升17.4%，為表現最佳國指及科指成分股，成交急增至逾35億元，排成交榜第五。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，恒指仍受制萬八點，未能突破多條移動平均線，相信要待本月中內地召開三中全會，有否經濟政策出台才有較明確走勢，預期在現水平拉鋸，約有二三百點上落。