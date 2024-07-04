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陷恒大風波 羅兵咸永道中國主席趙柏基遭撤換

【明報專訊】近期深陷中國恒大（3333）等中資審計負面消息困擾的普華永道中國（羅兵咸永道於內地的名稱），早前遭多家國企撤換核數項目後，身陷「風眼」的普華永道亞太及中國區主席及首席執行官趙柏基亦被撤換。

普華永道中國官方網站介紹趙的頁面已無法顯示，網頁亦在6月27日更新現任普華永道亞太及中國區主席為李丹，此前該職位由趙柏基擔任。

官網顯示新主席為李丹

據普華永道中國官網7月1日發布的李丹簡介，他在普華永道中國服務超過30年，1993年於上海財經大學畢業後加入普華永道，成為普華永道在內地首批招聘培養的本土應屆畢業生，2004年成為合伙人，是首名領導國際四大會計公司在華業務的中國內地人士。

趙柏基於2015年起擔任普華永道中國區主席，恒大被中證監指證財務造假後，他隨即捲入匿名信風波。今年4月一封自稱為「部分普華永道合伙人」、題為「是誰把普華永道帶入恒大這個火坑的？」的匿名公開信在網上流傳，認為普華永道在「房子」和「現金或銀行存款」兩個會計項目審計工作「沒有做到位」，矛頭直指普華永道亞太及中國主席趙柏基，指其為「普華永道審計恒大失敗的最終責任人」。普華永道當時發聲明指出，公開信言論與事實明顯相悖，嚴重侵害商業聲譽和合法權利，將高度重視此事並深入調查，最新已向執法部門報案。

4月匿名信引起會財局關注

不過，事件已引起監管當局關注，會財局曾指出，注意到近期一份舉報信流傳並獲傳媒廣泛報道，鑑於指控嚴重，為保障投資大眾及對上市實體審計所涉及更廣泛的公眾利益，以及維護公眾對會計專業誠信的信心，會財局有責任展開調查。